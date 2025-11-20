به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان آکسفام اعلام کرد که میلیاردرهای کشورهای عضو گروه بیست در سال گذشته میلادی ۲٫۲ تریلیون دلار سود کسب کردهاند؛ رقمی که به گفته این سازمان برای رهایی همه فقیران جهان از فقر کافی است.
آکسفام در بیانیهای که خبرگزاری فرانسه منتشر کرد، از رهبران حاضر در نشست گروه بیست که این هفته در آفریقای جنوبی برگزار میشوند، خواست تا از ابتکارهای این کشور میزبان برای مقابله با نابرابری شدید ثروت جهانی و بدهیهایی که کشورهای در حال توسعه را تضعیف میکند، حمایت کنند.
بر اساس فهرست فوربس، ثروت میلیاردرهای ۱۹ کشور عضو گروه بیست در سال گذشته به ۱۵٫۶ تریلیون دلار رسید. اوکسفام افزود: هزینه سالانه لازم برای خارج کردن ۳٫۸ میلیارد نفر از زیر خط فقر، ۱٫۶۵ تریلیون دلار است.
این سازمان همچنین از پیشنهاد آفریقای جنوبی در نشست ۲۲ و ۲۳ نوامبر برای تشکیل کمیته بینالمللی مقابله با نابرابری حمایت کرد. « آمیتاب بهار» مدیر اجرایی آکسفام گفت: «اگر گروه بیست در آفریقای جنوبی کمیتهای بینالمللی برای نابرابری ایجاد کند، گامی بزرگ در جهت مقابله با وضعیت اضطراری نابرابری خواهد بود.»
آکسفام همچنین خواستار وضع مالیات عادلانه بر ثروتمندان جهان شد تا به مبارزه با فقر و تغییرات اقلیمی کمک شود. این سازمان، ایالات متحده را ـ که نشست ژوهانسبورگ را تحریم کرده ـ به دفاع از سیاستهای مخرب از جمله تعرفههای تجاری بیمحابا و کاهش کمکهای حیاتی متهم کرد؛ سیاستهایی که به گفته آکسفام شکاف میان فقیر و غنی را افزایش میدهد.
آکسفام هشدار داد که ۳٫۴ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی میکنند که هزینه پرداخت بهره بدهیهایشان بیش از هزینه آموزش یا بهداشت است.
گفتنی است گروه بیست شامل ۱۹ کشور بهعلاوه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقاست و در مجموع ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و دوسوم جمعیت کره زمین را نمایندگی میکند.
آفریقای جنوبی امیدوار است نخستین نشست گروه بیست در خاک آفریقا بتواند مسائل قاره و کشورهای در حال توسعه در «جنوب جهانی» را پیش از واگذاری ریاست دورهای گروه به آمریکا در سال ۲۰۲۶، مورد توجه قرار دهد.
