کشته شدن دو سرباز سوری در حمله نیروهای قسد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع سوریه از کشته شدن دو سرباز و مجروح شدن چند نفر در حمله نیمه شب قسد به نقاط استقرار ارتش در منطقه معدان در حومه الرقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، این وزارتخانه در ادامه با اشاره به تسلط قسد بر تعدادی از نقاط استقرار ارتش پس از حمله خشونت آمیز با انواع سلاح خبر داد که ارتش سوریه با یک حمله متقابل کنترل موقعیت‌هایی را که قسد تصرف کرده بود، بار دیگر به دست گرفت.

وزارت دفاع سوریه در پایان قسد را مسئول پیامدهای این حمله خیانت ‌آمیز و تقریباً روزانه به مواضع ارتش سوریه دانست.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

