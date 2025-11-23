وقوع درگیری جدید میان نیروهای قسد و ارتش سوریه در شرق دیرالزور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیریها میان نیروهای «قسد» و ارتش سوریه در شرق دیرالزور بار دیگر از سر گرفته شد؛ آن هم تنها یک روز پس از توافق برای توقف تنش در جنوب شرقی رقه.
نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) شامگاه شنبه اعلام کرد که مقرهای وابسته به این نیروها در منطقه ابوحمام در شرق دیرالزور هدف حملات ارتش سوریه قرار گرفته است.
قسد در بیانیهای این اقدام را «حملهای تازه در چارچوب سیاست تشدید و ایجاد هرجومرج» توصیف کرد و افزود: «این حمله با هدف برهم زدن امنیت و ثبات منطقه صورت گرفت و نیروهای ما طبق قواعد درگیری، به پاسخ مشروع علیه منابع آتش اقدام کردند.»
به گفته این نیروها، گروههای وابسته به دولت دمشق همچنان به گلولهباران مقرهای نظامی و خانههای غیرنظامیان با خمپاره و سلاحهای سنگین ادامه دادند و سه نقطه نظامی در منطقه هدف قرار گرفت.
قسد همچنین اعلام کرد که این گروهها از پهپادهای رزمی و انتحاری در حملات خود استفاده میکنند که خطر مضاعفی برای جان ساکنان منطقه به همراه دارد. این تحولات در حالی رخ میدهد که روز جمعه گذشته توافقی میان ارتش سوریه جدید و نیروهای قسد برای توقف تنش در جنوب شرقی رقه به امضا رسیده بود.
