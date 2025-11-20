به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی عمیق از گزارشها درباره پروازهای سازمانیافته انتقال فلسطینیها از نوار غزه به کشورهای ثالث، هشدار داد که این جابهجاییها ممکن است تبعید غیرقانونی تلقی شود.
ثامین الخیتان، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در پاسخ به سوال خبرگزاری آناتولی درباره انتقال فلسطینیها به آفریقای جنوبی گفت: «ما از گزارشها درباره پروازهای سازمانیافته حامل فلسطینیهای ساکن غزه به مقاصد مختلف خارج از سرزمین فلسطین اشغالی مطلع هستیم.» وی افزود که دفتر حقوق بشر هنوز نتوانسته این گزارشها را بهطور مستقل تأیید کند.
الخیتان تأکید کرد که هرچند باید امکان فرار غیرنظامیان از خطر فراهم باشد، اما شرایط این جابهجاییها نگرانیهای جدی قانونی ایجاد میکند. او گفت: «فلسطینیها باید در برابر تبعید یا انتقال غیرقانونی محافظت شوند؛ این اقدام طبق قوانین بینالمللی جرم محسوب میشود و اسرائیل موظف است از غیرنظامیان محافظت کرده و دسترسی آنان به نیازهای اساسی زندگی را تضمین کند.»
او همچنین به شرایط سخت فلسطینیها در غزه طی دو سال گذشته که مورد جنایات صهیونیستها قرار گرفتند اشاره کرد و گفت حملات اسرائیل، از جمله کشتار جمعی غیرنظامیان، اخراج اجباری، مجازات دستهجمعی، استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح جنگی و تخریب گسترده خانهها و زیرساختها، شرایط زندگی را غیرقابل تحمل کرده است.
الخیتان در پایان از کشورهایی که در برنامههای پس از نسلکشی رژیم صهیونیستی دخیل هستند خواست تا تلاشهای بازسازی غزه را بر اساس اصول حقوق بشر پیش ببرند و تأکید کرد که کسانی که غزه را ترک میکنند، باید حق بازگشت به سرزمین خود را هر زمان که بخواهند داشته باشند.
.............
پایان پیام
نظر شما