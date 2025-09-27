هشدار سازمان ملل درباره تشدید بحران در جنوب سودان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در جنوب سودان هشدار داد و از افزایش سریع خشونت‌ها که از ابتدای سال جاری هزاران قربانی برجای گذاشته، ابراز نگرانی کرد.

طبق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بین ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۸۵۴ غیرنظامی کشته، ۱۶۹۳ نفر زخمی، ۴۲۳ نفر ربوده و ۱۶۹ نفر قربانی خشونت شده‌اند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۵۹ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، دفتر سازمان ملل تأکید کرده که به دلیل دشواری دسترسی به برخی مناطق درگیر، احتمال می‌رود آمار واقعی بسیار بالاتر باشد.

تورک با ابراز «نگرانی شدید» از پیامدهای تشدید خشونت‌ها و احتمال فروپاشی توافق صلح تجدیدشده سال ۲۰۱۸، گفت: «با توجه به خطر فروپاشی توافق و گسترش خشونت، نگرانی عمیقی نسبت به رنج غیرنظامیان در جنوب سودان دارم.»

وی از همه طرف‌های توافق صلح و جامعه بین‌المللی، از جمله نهادهای منطقه‌ای، خواست تا «تمام تلاش خود را برای نجات جنوب سودان از سقوط و تضمین اجرای کامل توافقی که با دشواری حاصل شده، به‌کار گیرند.»

در بیانیه سازمان ملل همچنین به حملات هوایی بی‌هدف در ایالت‌های مختلف از ماه مارس گذشته اشاره شده که منجر به کشته شدن غیرنظامیان، آوارگی گسترده و تخریب خانه‌ها، مدارس و مراکز درمانی شده است.

