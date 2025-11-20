به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری استاندار فارس در همایش بینالمللی «بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران» که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد، اظهار کرد: در ایامی که با سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) همراه است، همایش بینالمللی «بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران» با محوریت میراث علمی علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی، فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش شیراز در تاریخ عقلانیت اسلامی فراهم آورده است.
وی افزود: به عنوان خدمتگزار مردم شریف استان فارس، افتخار دارم در شهری حضور دارم که قرنها میزبان فرزندان اهل بیت (علیهمالسلام) بوده و به برکت وجود امامزادگان واجبالتکریم، مأمن اهل علم، دینورزی و معرفت شده است. امروز نیز، به تعبیر مقام معظم رهبری، شیراز سومین حرم اهل بیت در ایران و نقطه تقاطع اندیشهورزی دینی و عقلانی است.
استاندار فارس عنوان کرد" نقش تمدنی شیراز از دو منظر قابل بررسی است: نخست، از منظر تاریخی، که نشان میدهد پایداری و تأثیرگذاری مکاتب فکری در جهان اسلام، وابسته به زنجیرهای از اندیشمندان و عالمانی بوده که با مجاهدت علمی، دانشی را خلق یا توسعه داده و به نسلهای بعد منتقل کردهاند. بزرگداشت این بزرگان، همچون علامه بهابادی، نه فقط تکریم شخصیت آنان، بلکه مشارکت در استمرار جریان اندیشهورزی و تمدنسازی است.
وی خاطرنشان کرد: دوم، از منظر جغرافیایی، شیراز با روحیه جستجوگر، صلحطلب و مهماننواز مردمانش، همواره دروازهای گشوده به روی دوستداران علم و ادب بوده است. حضور امامزادگان شریف در این شهر، بستری غنی برای مباحث علمی و دینی فراهم کرده و امروز نیز میزبان اندیشمندان داخلی و خارجی در این همایش بینالمللی است.
امیری گفت: شیراز، دارالعلم ایران، نهتنها مهد شعر و عرفان با چهرههایی چون حافظ و سعدی است، بلکه در علوم عقلی نیز ستارگانی چون قطبالدین شیرازی، میر سید شریف جرجانی، جلالالدین دوانی، قاضی عضدالدین ایجی، ملاصدرا و البته علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی را در دامان خود پرورانده است.
وی عنوان کرد" امیدوارم این همایش، با بهرهگیری از ظرفیتهای تاریخی و جغرافیایی شیراز، زمینهساز تعمیق توجه نسل جوان به میراث عقلانی اسلامی و تداوم جریان تمدنسازی باشد. ما امانتدار آیندگانی هستیم که باید امکانهای بیشتری برای تعالی تمدن اسلامی فراهم کنیم.
..............................
پایان پیام/
نظر شما