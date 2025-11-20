علامه بهابادی، نماد جامعیت علمی، عرفانی و سیاسی در تاریخ تشیع است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در همایش بین‌المللی بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری با اشاره به زندگی و آثار علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی، این شخصیت برجسته را یکی از نقاط عطف تاریخ تشیع دانست.

وی تولد علامه را هم‌زمان با رسمیت یافتن مکتب تشیع در دوره صفویه دانسته و مهاجرت او به شیراز و تحصیل در مدرسه منصوریه را آغاز شکوفایی علمی‌اش عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با اشاره به مهاجرت علامه به اصفهان و سپس نجف، نقش او را در تولیت آستان مقدس حضرت امیرالمؤمنین(ع) و اداره نجف، نمونه‌ای از حضور فعال علما در عرصه سیاست دانست.

وی سه ویژگی برجسته علامه را چنین برشمرد: تسلط علمی در حوزه‌های مختلف اسلامی، عرفان عمیق و شهودی، و زمان‌شناسی در تحولات اجتماعی و سیاسی.

استاد دانشگاه تهران تأکید کرد که آثار علامه در منطق، تفسیر و فقه شیعه، جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های علمیه دارد و کتاب‌های او همچون حاشیه بر تفسیر بیضاوی و شرح قواعد علامه حلی، از منابع اصلی دروس حوزوی محسوب می‌شوند. همچنین به کرامات عرفانی علامه اشاره کرد و گفت که او توانست میان علوم دقیقه و عرفان الهی پیوندی عمیق برقرار کند.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در سفر به یزد، شخصیت علامه را نماد دارالعلم بودن این منطقه دانست و گفت: ملاعبدالله، استاد شیخ بهایی و صاحب حاشیه، نه‌تنها در علوم عقلی، بلکه در سیاست و مدیریت اجتماعی نیز نقش‌آفرین بود. حکومت نجف برای سال‌ها در خاندان او باقی ماند و این نشان از اعتماد سیاسی و اجتماعی به این خاندان علمی دارد.

وی در پایان، ضمن قدردانی از برگزاری این نشست در جوار حرم مطهر فرزندان امام موسی کاظم(ع)، ابراز امیدواری کرد که زندگی و سیره علمی، عرفانی و اجتماعی علامه بهابادی الگویی برای نسل امروز باشد و این همایش بتواند گامی مؤثر در پاسداشت میراث عقلانی و معنوی تشیع بردارد.

..............................

پایان پیام/