شیراز، اکوسیستم تمدنی متوازن میان عقل، نص و ذوق است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیتالله احمد مبلغی در همایش بینالمللی بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران، که در آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد، با تسلیت ایام فاطمیه، با اشاره به عنوان سخنرانی خود با موضوع «توازن تمدنی مدرسه شیراز و تبلور آن در شخصیت ملاعبدالله بهابادی» گفت: تمدنها زمانی پایدار و خلاق میشوند که بر پایه توازن بنا شوند؛ توازنی میان علم و عمل، اخلاق و اجتماع. این اصل، شاخصهای اساسی برای هر تمدن پویا و ماندگار است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با استناد به آیه شریفه «وَجَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا»، توازن را محور تعامل امت اسلامی با دیگر تمدنها دانست و افزود: قرآن کریم، امت اسلامی را به عنوان امتی میانه معرفی میکند تا شاهد بر دیگر امتها باشد. این وسطیت، همان تعادل تمدنی است که بدون آن، تمدنسازی ممکن نیست.
وی با تأکید بر اینکه توازن تمدنی از توازن شناختی و معرفتی نشأت میگیرد، تصریح کرد: تمدن تنها با فقه یا فلسفه یا علوم تجربی شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند تعامل و بدهبستان میان همه شاخههای معرفتی است. مدرسه شیراز نمونهای از این اکوسیستم تمدنی است که میان عقل و نص، فقه و فلسفه، عرفان و شعر، توازن برقرار کرده است.
آیتالله مبلغی در ادامه گفت: شیراز در طول تاریخ، محل همنشینی عقل و ذوق، نص و شوق بوده است. این همنشینی در شخصیتهایی چون ملاعبدالله بهابادی تبلور یافته است؛ شخصیتی که نهتنها عالم بود، بلکه آینهای از مدرسه شیراز به شمار میرفت.
وی ملاعبدالله را شخصیتی جامعالاطراف معرفی کرد و افزود: او در علوم عقلی و فقهی صاحبنظر بود، در جامعه نقش نهادی و مدیریتی ایفا میکرد و از عقلانیت فلسفی و استنباط فقهی تا دانایی اجتماعی و سیاسی برخوردار بود. او مکتبساز بود و شاگردانی چون شیخ بهایی را پرورش داد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشاره به نقش ذوق و شعر در تمدنسازی گفت: ذوق و جمالدوستی، بنیان تجربه انسانی و نظم اجتماعی است. انسان بیاحساس، متعادل نیست و نمیتواند اسلام را بهدرستی درک کند. از اینرو، ما تا ابد به سعدی، حافظ و ملاصدرا نیازمندیم.
..............................
پایان پیام/
نظر شما