  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

دیدار نخست‌وزیر نروژ با نمایندۀ مسجد شیعی اسلو + تصاویر

۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۶
کد مطلب: 1750086
دیدار نخست‌وزیر نروژ با نمایندۀ مسجد شیعی اسلو + تصاویر

یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ، در نشستی که با تعدادی از نماینده‌های جوامع مسلمان نروژ و همچنین حجت‌الاسلام سید حسن رضوی، مدیر و نمایندۀ مسجد شیعی توحید در پایتخت این کشور برگزار شد، دربارۀ نگرانی‌های فزاینده نسبت به اسلام‌هراسی در غرب و راه‌های تقویت گفت‌وگو و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه نروژ به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر نروژ، «یوناس گار استوره»، در دیداری با حجت‌الاسلام سیدحسن رضوی، مدیر مسجد شیعی توحید در اسلو، پایتخت نروژ، درباره افزایش نگرانی‌ها از اسلام‌هراسی در غرب و وضعیت کنونی جهان گفتگو کرد.

این نشست به ابتکار شبکه گفت‌وگوی مسلمانان نروژ (Muslim Dialogue Network) برگزار شد و طی آن چهره‌هایی از جوامع مختلف مسلمان کشور، بر ضرورت تقویت تفاهم، گفت‌وگو و احترام متقابل تأکید کردند.

حجت‌الاسلام سید حسن رضوی، در پیامی ضمن قدردانی از نخست‌وزیر نروژ برای این دیدار، از شبکه گفت‌وگوی مسلمانان به‌دلیل سازمان‌دهی این نشست و فراهم‌کردن زمینه تعامل سازنده میان دولت و جامعه مسلمانان نروژ تشکر کرد.

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha