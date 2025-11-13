به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر نروژ، «یوناس گار استوره»، در دیداری با حجت‌الاسلام سیدحسن رضوی، مدیر مسجد شیعی توحید در اسلو، پایتخت نروژ، درباره افزایش نگرانی‌ها از اسلام‌هراسی در غرب و وضعیت کنونی جهان گفتگو کرد.

این نشست به ابتکار شبکه گفت‌وگوی مسلمانان نروژ (Muslim Dialogue Network) برگزار شد و طی آن چهره‌هایی از جوامع مختلف مسلمان کشور، بر ضرورت تقویت تفاهم، گفت‌وگو و احترام متقابل تأکید کردند.

حجت‌الاسلام سید حسن رضوی، در پیامی ضمن قدردانی از نخست‌وزیر نروژ برای این دیدار، از شبکه گفت‌وگوی مسلمانان به‌دلیل سازمان‌دهی این نشست و فراهم‌کردن زمینه تعامل سازنده میان دولت و جامعه مسلمانان نروژ تشکر کرد.

