به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برای سال‌ها، مناطق شمال‌غرب نیجریه در چرخه‌ای از خشونت و بی‌قانونی گرفتار بوده‌اند؛ چرخه‌ای که با ظهور گروهی به نام «لاکوراوا» بُعد تازه‌ای پیدا کرده است. این گروه اکنون به نیرویی خارج از کنترل تبدیل شده که برداشت سخت‌گیرانه‌ای از شریعت تحمیل می‌کند، خانه‌ها را غارت می‌کند و غیرنظامیان را می‌رباید.

بر اساس گزارش نشریه فرانسوی جون آفریک، این گروه ابتدا در سال ۲۰۱۶ توسط ساکنان محلی و به عنوان مزدورانی خارجی از مالی، نیجر و بورکینافاسو برای حفاظت از روستاها در برابر راهزنان اجیر شد، اما به‌تدریج علیه همان مردمی که آن‌ها را پناه داده بودند شورید و به نیرویی بی‌مهار و فاقد ساختار مشخص تبدیل شد.

از نیروی دفاعی تا عامل وحشت

در آغاز، مردم محلی با استقبال از این مزدوران، آنها را ناجیان خود می‌دانستند؛ اما تا پایان ۲۰۱۸ ورق برگشت. «لاکوراوا» شروع به اجرای سخت‌گیرانه قوانین دینی کرد، روحانیان را ترساند، کسانی را که رفتار غیر دینی داشتند مجازات کرد و بر دامداران مالیات مذهبی بست؛ اقداماتی که به‌تدریج این گروه را به یک تشکیلات شبه‌ارهاب‌محور محلی تبدیل کرد.

دولت نیجریه در ژانویه گذشته این گروه را سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت اقدامات آنها شباهت زیادی به شبکه‌های تندرو دارد. هرچند ماهیت دقیق ارتباط «لاکوراوا» با گروه‌های جهادی و ساختار ایدئولوژیک آنها همچنان نامشخص است.

حملات تصادفی اما بی‌رحمانه

نخستین حملات گروه پراکنده بود اما شدت خشونت از همان ابتدا چشمگیر بود. در ۹ مارس، افراد مسلح «لاکوراوا» به روستای مردی به نام یحیی در شمال‌غرب کشور یورش بردند، خانه‌ها را غارت کردند و چند نفر را از جمله همسر دوم او ربودند. بسیاری از مردم نیز برای نجات جان خود به جنگل گریختند.

طی دو روز، حملات به روستاهای اطراف گسترش یافت و ده‌ها کشته و ناپدیدشده برجای گذاشت. شاهدان گفتند این حمله‌ها انتقام کشته‌شدن «مایجیمو» فرمانده گروه بود که در یک عملیات مشترک با شبه‌نظامیان محلی کشته شده بود.

گروهی بدون ساختار و بدون نشانه

نیروهای محلی و نظامیان نیجریه می‌گویند که «لاکوراوا» نه پرچم، نه نشان و نه ساختار مشخص دارند. حتی برداشت اعضای آن از دین هم یک‌دست نیست؛ همین موضوع مقابله ایدئولوژیک با آنها را بسیار دشوار کرده است.

یک سرباز نیجریه‌ای به نام مالامی گفت که نیروهای امنیتی در ابتدا این گروه را دست‌کم گرفتند زیرا هیچ گروه رسمی چنین نامی را بر خود ننهاده بود.

او افزود: ما آنها را لاکوراوا می‌نامیم چون مردم همین نام را برایشان به کار می‌برند؛ آنها هیچ نماد، رسانه یا پرچمی ندارند.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند بخش‌هایی از گروه حمایت از اسلام و مسلمانان (JNIM) گاه با این گروه همکاری می‌کنند و همین احتمال پیوندهای فرامرزی را تقویت می‌کند.

۲۵۰ کشته در یک سال

طبق گزارش جون آفریک، از سال ۲۰۲۴ تاکنون حملات «لاکوراوا» به مرگ حدود ۲۵۰ نفر – شامل غیرنظامیان و نیروهای امنیتی – منجر شده است. برخی روستاها از دولت کمک خواستند تا این مزدوران را بیرون براند، اما گروه بار دیگر با قدرت و تجهیزات بیشتر بازگشت و از ضعف ساختار امنیتی منطقه بهره برد.

امروز مردم شمال‌غرب نیجریه در ترس دائمی زندگی می‌کنند. سرنوشت ربوده‌شدگان، از جمله همسر یحیی، همچنان نامعلوم است که نشانه‌ای از چالش‌های سنگین پیش روی دولت و جوامع محلی در مهار این نیروی تازه‌پدید و بی‌قانون می‌باشد.

