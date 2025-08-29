به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات محلی و بزرگان جامعه اعلام کردند که افراد مسلح در حمله‌ای خشونت‌آمیز به ایالت زامفارا در شمال غربی نیجریه، دست‌کم دو نفر را کشته و بیش از ۱۰۰ نفر را ربوده‌اند؛ بیشتر قربانیان از زنان و کودکان هستند.

ایالت زامفارا نیجریه در ماه‌های اخیر به کانون حملات گروه‌های مسلح تبدیل شده که در نیجریه با عنوان راهزنان شناخته می‌شوند. این حملات باعث شده رفت‌وآمد و کشاورزی در منطقه به‌شدت خطرناک شود. طبق گزارش مؤسسه اطلاعاتی «اس‌بی‌ام»، بین ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، در ایالت زامفارا نیجریه ۴۷۲۲ نفر ربوده شده‌اند.

مهاجمان ظهر روز شنبه با ده‌ها موتورسیکلت وارد روستای «غامدوم مالام» در منطقه «أدافکا بوکویوم» شدند و به‌صورت بی‌هدف شروع به تیراندازی کردند. «محمد مای أنجوا» رئیس روستا، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز این موضوع را تأیید کرد.

یکی از ساکنان روستا به نام «حذیفه عیسی» گفت که مهاجمان به دو گروه تقسیم شده بودند: یکی مسئول ربودن مردم و دام‌ها بود، و دیگری در ورودی اصلی روستا ایست بازرسی ایجاد کرده و به هر کسی که قصد عبور داشت تیراندازی می‌کرد.

ساکنان منطقه نگران حملات بیشتر هستند، به‌ویژه با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تلاش مهاجمان برای نفوذ مجدد به سمت جنگل‌های اطراف روستا و مناطق همجوار.

در همین زمینه، «هامیسو فارو»، نماینده محلی پارلمان ایالت زامفارا، اعلام کرد که از روز شنبه گذشته تاکنون، افراد مسلح دست‌کم ۱۰۰ نفر را ربوده‌اند و به روستای «نصاراوا» حمله کرده‌اند. این حمله در هوایی بارانی صورت گرفته و مهاجمان با عبور از رودخانه به روستاهای دیگر نیز نفوذ کرده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، دولت نیجریه هیچ واکنش رسمی به این حادثه نشان نداده و پلیس نیز به درخواست‌ها برای ارائه جزئیات پاسخ نداده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸