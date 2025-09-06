۵۵ کشته در حمله مسلحانه به روستایی در شمال شرق نیجریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حملهای که شب گذشته توسط افراد مسلح به روستای «دارول جاما» در نزدیکی مرز نیجریه و کامرون انجام شد، دستکم ۵۵ نفر از جمله چند سرباز جان خود را از دست دادند. این خبر را مقامات محلی و فعالان اجتماعی امروز شنبه اعلام کردند.
منابع امنیتی گزارش دادند که این حمله شب جمعه رخ داده و هدف آن روستایی بوده که هم پایگاه نظامی دارد و هم محل اسکان مجدد خانوادههایی است که پیشتر در اردوگاههای آوارگان داخلی زندگی میکردند.
طبق گفتهها، پنج سرباز در میان کشتهشدگان بودهاند، هرچند یکی از فرماندهان شبهنظامیان محلی وابسته به دولت نیجریه، تعداد سربازان کشتهشده را شش نفر اعلام کرده است.
بر اساس روایت ساکنان، دهها مهاجم حدود ساعت ۸:۳۰ شب به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت گرینویچ) با موتورسیکلت وارد روستا شدند و شروع به تیراندازی بیهدف و آتشزدن خانهها کردند.
یکی از نجاتیافتگان به نام «مالام بوکار» گفت: آنها وارد شدند، فریاد میزدند و به هر کسی که میدیدند تیراندازی میکردند. وقتی صبح برگشتیم، اجساد همهجا پراکنده بود.
فرمانده شبهنظامیان محلی «باباگانا ابراهیم» تعداد کشتهشدگان را ۵۵ نفر اعلام کرد، در حالی که یکی از کارکنان سازمانهای امدادی بینالمللی گفت که شمار قربانیان به ۶۴ نفر رسیده است. او افزود که بیشتر قربانیان از خانوادههایی بودند که اخیراً از اردوگاه آوارگان شهر «باما» به این روستا منتقل شده بودند، پس از آنکه اردوگاه مذکور اوایل امسال تعطیل شد.
منابع امنیتی اعلام کردند که این حمله توسط «علی نگولدی»، یکی از فرماندهان ارشد گروه تروریستی «بوکو حرام» که کنترل منطقه را در دست دارد، هدایت شده است.
مناطق مرکزی نیجریه نیز بهطور مکرر شاهد حملات مشابه هستند و در ماههای اخیر شدت این حملات افزایش یافته است. کاهش امنیت در این مناطق به دلیل فعالیت گروههای تروریستی به یک بحران جدی تبدیل شده است. با وجود عملیاتهای نظامی مکرر ارتش و نیروهای امنیتی نیجریه، این کشور همچنان در مهار موج فزاینده خشونت با دشواریهای زیادی مواجه است.
