به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع آگاه به دیدهبان حقوق بشر سوریه گفتهاند که ایالات متحده آمریکا در حال گسترش حضور خود در سوریه برای تسلط بر چند فرودگاه در بادیه این کشور و ایجاد پایگاههای نظامی جدید تحت نظارت کامل و مستقیم خود است. این اقدام پس از بازدیدهای میدانی نیروهای آمریکایی از مناطق السّین، تدمر و حومهی منطقه ۵۵ کیلومتری تا صحرای سویداء صورت گرفته است.
به گفتهی این منابع، این گام در چارچوب تلاشهای واشنگتن برای تقویت حضور نظامی و تأمین نقاط راهبردی در بادیه سوریه انجام میشود. این سیاست ادامهی راهبرد چند ساله آمریکا در سوریه است که هدف آن افزایش توان عملیاتی، تأمین مسیرهای لجستیکی و تثبیت نفوذ در مناطق نفتخیز و بیابانی کشور عنوان میشود.
در نخستین روز نوامبر، نیروهای ائتلاف آمریکایی مستقر در پایگاه التنف در شرق حمص، همراه با نیروهای «امنیت بادیه» (که پیشتر با نام «ارتش آزاد سوریه» شناخته میشدند)، از فرودگاه نظامی السّین در منطقه ضمیر در ریف دمشق بازدید کردند. بر اساس اطلاعات موجود، هیأت ائتلاف در این بازدید وضعیت میدانی و لجستیکی فرودگاه را بررسی کرده تا میزان آمادگی آن برای استفادهی احتمالی در فعالیتهای آتی در بادیه سوریه ارزیابی شود.
گزارشها حاکی از آن است که «نیروهای امنیت بادیه» پس از سقوط حکومت بشار اسد بازسازی و در وزارتخانههای دفاع و کشور حکومت جولانی ادغام شدهاند. این نیروها در هماهنگی با ائتلاف آمریکایی فعالیت کرده و پشتیبانی لجستیکی از سوی آن دریافت میکنند.
پیشتر در ۲۴ اکتبر، دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داده بود که نیروهای ائتلاف آمریکایی ایجاد یک پایگاه نظامی جدید خارج از محدودهی ۵۵ کیلومتری در مرز سوریه، عراق و اردن را آغاز کردهاند. این پایگاه در نزدیکی جاده بینالمللی بغداد – دمشق واقع شده و با هماهنگی وزارت کشور حکومت جولانی در حال احداث است. به گفتهی منابع، این اقدام با هدف آموزش نیروهای جدید و افزایش توان عملیاتی آنها تحت نظارت مستقیم ائتلاف آمریکایی انجام میشود.
در ۱۶ اکتبر نیز شهر تدمر و اطراف آن شاهد تحرکات نظامی غیرمعمولی بود. در آن زمان، هواپیماها و خودروهای زرهی آمریکایی بدون همراهی نیروهای سوری وارد پایگاه التنف شدند. به گفتهی منابع محلی، نیروهای آمریکایی در شهر تدمر و قلعهی تاریخی آن گشتزنی کردند و همزمان پهپادهایی بر فراز منطقه به پرواز درآمدند که احتمالاً در حال تصویربرداری و شناسایی هوایی بودند. این نیروها بعداً به سمت پایگاه التنف بازگشتند، در حالیکه گزارشهایی از نیت آمریکا برای تأسیس پایگاه نظامی جدید در منطقه منتشر شده است.
در حال حاضر، نیروهای ائتلاف آمریکایی در دو محور عمده در سوریه مستقرند که شامل پایگاه التنف در مرز سهگانهی سوریه–عراق–اردن، و شمال شرق سوریه در مناطق تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) است.
