اعتراض شورای مسلمانان فرانسه به نظرسنجی جنجالی؛ مسلمانان «دشمن داخلی» نیستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مسلمانان فرانسه (CFCM) با انتقاد تند از یک نظرسنجی جدید موسسه ایفوپ درباره مسلمانان، آن را ابزاری برای دامنزدن به انگزنی و اسلامهراسی در جامعه فرانسه دانست.
این شورا میگوید پرسشهای مبهم، تحلیلهای جهتدار و القای این تصور که مسلمانان «تهدیدی درونی و وجودی» برای کشورند، به فضای نفرت دامن میزند و ارزش علمی این نظرسنجی را زیر سؤال میبرد.
شورای اسلامی فرانسه نسبت به سوءاستفاده از چنین نظرسنجیهایی هشدار داد و بر لزوم تفسیر محتاطانه و دقیق این نظرسنجی که بر پایه نظرات حدود هزار نفر انجام شده، تأکید کرد تا از تعمیمهای نادرست جلوگیری شود.
این شورا یادآور شد که در این نظرسنجی ادعا شده است مسلمانان بیشتر احکام دینی را بر قانون فرانسه ترجیح میدهند.
در بخش دیگری از بیانیه به موضوع ذبح حیوانات (ذبح شرعی) اشاره دارد که این عمل، یک سنت دینی کاملاً قانونی است و هم مسلمانان و هم یهودیان فرانسوی آن را انجام میدهند. بنابراین تفسیر این عمل دینی بهعنوان رفتاری مخالف با قانون فرانسه کاملاً نادرست است.
