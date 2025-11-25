اعتراض نهاد اسلامی آلمان به یک پژوهش جنجالی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه اسلامی ملی‌گوروش آلمان نسبت به افزایش انگ‌زدن و القای خطر علیه مسلمانان در فرانسه هشدار داد. این هشدار پس از انتشار مطالعه‌ای از مؤسسه فرانسوی Ifop مطرح شد که نشان می‌دهد گرایش دینی مسلمانان فرانسه رو به افزایش است، اما در عین حال، فعالیت‌های دینی آنان با احتمال «رادیکالیسم سیاسی» مرتبط دانسته شده است. علی مت، دبیرکل این جامعه اسلامی، این گزارش را «به شدت جانبدارانه و خطرناک» توصیف کرد و از مقامات فرانسوی خواست تا به «برخورد بدون پیش‌داوری با همه شهروندان» بازگردند.

مطالعه موسسه فرانسوی ifop فعالیت‌های دینی مسلمانان، از جمله نماز، روزه و حضور در مسجد، را مستقیماً با رادیکالیسم سیاسی مرتبط دانسته است. علی مت ضمن انتقاد شدید تأکید کرد که چنین تحلیل‌هایی «با ارائه پیش‌داوری‌ها به‌عنوان حقیقت»، تصویر نادرستی از جامعه مسلمانان ارائه می‌دهند و موجب تقویت کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌ها می‌شوند. او پرسید: «چگونه ممکن است یک مسلمان جوان که به طور منظم عبادت می‌کند، در دسته‌بندی رادیکالیسم سیاسی قرار گیرد؟»

دبیرکل جامعه اسلامی ملی گوروش همچنین استفاده نادرست و مبهم از اصطلاحاتی مانند «اسلام‌گرایی»، «شریعت» و «رادیکالیسم» را نقد کرد و گفت که این نوع تعابیر باعث می‌شود رفتارهای روزمره دینی به‌عنوان یک پروژه سیاسی بالقوه تفسیر شود و تنش‌های اجتماعی را افزایش دهد. کارشناسان علوم اجتماعی و الهیات اسلامی نیز معتقدند که پرسش‌های مطرح‌شده در این مطالعه، دینی بودن را به‌طور کلی مشکوک جلوه می‌دهد و فرصتی برای تحلیل دقیق‌تر ارتباط میان باورهای دینی و ارزش‌های دموکراتیک از دست رفته است.

مت هشدار داد که انتشار چنین مطالعاتی می‌تواند به‌طور جدی به «ابزار ترس‌افکنی» علیه مسلمانان تبدیل شود. وی افزود: «برخورد ویژه با مسلمانان به‌عنوان تهدید بالقوه، اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد، پیش‌داوری‌ها را تقویت می‌کند و انسجام جامعه را تضعیف می‌کند.» دبیرکل جامعه اسلامی ملی گوروش در پایان از مقامات فرانسه و تصمیم‌گیرندگان اروپایی خواست تا اصول دموکراتیک را به‌طور یکسان و بدون تبعیض برای همه شهروندان اعمال کنند.

