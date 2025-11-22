 درخواست عالم شیعه پاکستان برای برخورد با عوامل ناامنی و ترورهای هدفمند در کراچی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، با ابراز نگرانی نسبت به سلسله حوادث اخیر ترورهای هدفمند در کراچی گفت: فضای شهر آرام کراچی بار دیگر در حال تخریب است. ما از مسئولان، به‌ویژه دولت ایالتی سند، مطالبه می‌کنیم که با شدیدترین شکل ممکن با عاملان این ترورها برخورد شده و حقیقت ماجرا و نقش عناصر شرور در این حوادث آشکار شود.

وی تأکید کرد: ما شهروندانی صلح‌جو هستیم و در برقراری امنیت و آرامش، همواره در خط مقدم قرار داشته‌ایم؛ بنابراین اجازه نخواهیم داد امنیت شهر آرام کراچی توسط هیچ‌کس خدشه‌دار شود.

