به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام و المسلمین رحیمزادگان مدیر حوزه تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در این دیدار صمیمانه با اشاره به جایگاه والای خادمی اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام در فرهنگ تشیّع، برگزاری اینگونه نشستها را لازمه شکوفایی هرچه بیشتر فعالیتهای علمی و تبلیغی حرم های مطهر برشمرد و ضرورت همافزایی و بسط تعاملات بین اعتاب مقدس جهان اسلام را اصلی انکارناپذیر خواند.
وی با اشاره به ظرفیت بی بدیل آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهما السلام در جنوب کشور بعنوان ام القرای جهان اسلام و تشیّع، آمادگی این بارگاه منور را برای هرگونه برنامهریزی و کار مشترک با عتبه مقدسه علویّه اعلام کرد.
در ادامه شیخ سعد جواد العابدی، از مدیران بخش علمی و فرهنگی عتبه مقدسه علویّه(ع)، ضمن بیان حدیثی از مولای متقیان، حضرت علیابن ابیطالب علیه السلام، اظهار کرد که خادمی در اعتاب مقدس ائمه معصوم و امامزادگان جلیل القدر علیهم السلام، بالاترین شرف و والاترین مقام است و در ادامه، نکاتی پیرامون تقوای اسلامی و وظیفهی خطیر خدام حرم های مطهر بیان کرد.
