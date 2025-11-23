شور انقلابی نسل زِد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) - ابنا - امروز روز میثاق دانشجویان دهه هشتادی با شهیدی از نسل پاک انقلاب بود. دانشجویان دانشگاه علامه عسکر (اصول الدین قم) با قلبی سرشار از عشق فاطمی و چشمانی گریان به استقبال شهیدی از فرزندان خمینی (ره) رفتند

شهیدی که نه نامی از او میدانند نه رسمی از او شنیده اند، به رعایت ادب، به پاس احترام به خون شهدای ۸ سال دفاع مقدس به پیشواز جوانی رفتند که تنها حضرت صدیقه ی طاهره (س) برایش مادری می کند.

شاید مادری که او را روزی به این دنیا آورده یا با چشمانی اشکبار هنوز چشم به راه نور دیده اش نشسته یا با غم انتظار این دنیا را ترک کرده و به دیار باقی شتافته است. اما امروز حضرت مادر، برایش مادری می کند، امروز دانشجویان دانشگاه اصول الدین قم برایش میزبانی کردند، برایش سنگ تمام گذاشتند، از شب قبل بیدار ماندند، ذره ذره با چاشنی عشق قیمه ی نذری هم زدند و قطره قطره بر مظلومیت صدیقه ی طاهره (س) اشک ریختند و در کنار هم با طعامی که متبرک بود به نام نامی مادر سادات، مجلس داری کردند.

چه کسی گفته که دهه هشتادی ها نسل سرکش و مشوش گرا هستند، آنها نسل هر چه که هستند از جنس عشقند و ایمان، قلب هایشان با عنایت مادر سادات، سرشار از عشق به اهلبیت (ع) و ارادتمند شهدایی است که خون و جانشان را دادند تا دانشجوی امروز با آرامش و امنیت درس بخواند و زندگی کند.

آنجا که مقام معظم رهبری فرمودند وظیفه ی نسل پرنشاط و جوان دانشجو؛ تداوم و تکامل خط مستقیم و بدون انحراف اتقلاب است، چنین روزها و چنین کنشی را در جوان دانشجوی انقلابی می دیدند.

باشد که دانشجویان عزیز با دانش و بینش عمیق ادامه دهنده ی خون شهدا بوده و با سلاح علم از پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران صیانت کنند. به امید ظهور صاحب العصر و الزمان

زهرا صالحی فر، کارشناس ارشد قرآن و حدیث، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم