به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ماه استقلال برای ملت اندونزی همواره لحظهای برای تحکیم و بازاندیشی در معنای مبارزه و همبستگی بوده است؛ چراکه استقلال راستین نه تنها به یک ملت، بلکه به تمام بشریت تعلق دارد. در هشتادمین سالگرد تأسیس جمهوری اندونزی، پژواک این همبستگی بار دیگر طنینانداز شد و پیوندی ناگسستنی با مبارزهی مردم فلسطین برقرار گردید؛ مردمی که همچنان در پی احقاق حق زندگی و آزادی خویشاند.
در این فضای ملی، «سید زهیر یحیی» رئیس کل سازمان اهلبیت(ع) اندونزی(ABI)، اعلام کرد که این نهاد در طول ماه آگوست ۲۰۲۵، کمکهای بشردوستانهی مردم اندونزی را به فلسطین بهعنوان نمادی عینی از همبستگی فراتر از مرزها رسانده است.
او گفت: سپاس خداوند را به جای میآوریم. همانگونه که نام خدا را به پاس نعمت استقلال ملت اندونزی گرامی میداریم، سازمان اهلبیت(ع) اندونزی نیز توفیق یافت تا بار دیگر امانت کمکهای مردمی اندونزی را به دست برادران و خواهرانمان در فلسطین برساند.
سه مرحلهی اصلی کمکرسانی
سید زهیر یحیی توضیح داد که کمکهای مزبور در سه مرحله انجام گرفته است:
۱. توزیع آب آشامیدنی در جبالیا
در ۱۷ آگوست ۲۰۲۵ همزمان با هشتادمین سالگرد استقلال جمهوری اندونزی، سازمان اهلبیت(ع) اندونزی ۲۵ هزار لیتر آب آشامیدنی را در منطقهی جبالیا در نوار غزه توزیع کرد؛ منطقهای که ماههاست با بحران کمآبی دست و پنجه نرم کرده است.
۲. توزیع مواد غذائی و بسته های کیف و لوازم التحریر
در ۲۶ اوت ۲۰۲۵ همزمان با فرارسیدن ماه میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، ۱۰۰ بسته مواد غذایی و ۱۰۰ بسته کیف مدرسه و لوازمالتحریر به خانوادههای شهدا، زندانیان و آوارگان فلسطینی در شهر طولکرم اهدا شد. این کمکها لبخندی شیرین را در لبهای کودکان فلسطینی نقش بسته است؛ کودکانی که با وجود همهی دشواریها، کما کان شور و شوق تحصیل را درون خویش حفظ کردهاند.
۳. توزیع غذای همبستگی در غزه
در پایان ماه آگوست، این سازمان ۵۰۰ پرس غذای آماده میان مردم نوار غزه توزیع کرد.
سید زهیر یحیی افزود: خوشحالیم که میبینیم خانوادهها و کودکان در غزه و کرانهی باختری، در روزهایی که با کمبود غذا، آب و نیازهای ضروری روبهرو هستند، با دریافت این کمکها، لحظات شادی را تجربه میکنند.
استمرار کمکهای سازمان اهلبیت(ع) اندونزی
وی توضیح داد که از آغاز این برنامه در ۸ نوامبر ۲۰۲۳ تا اوت ۲۰۲۵، این سازمان در ۱۴ نوبت کمکهای بشردوستانه را به فلسطین رسانده است. انشاءالله این برنامه متوقف نخواهد شد. ما متعهدیم که با تمام توان در کنار مردم فلسطین بایستیم. آزادی برای فلسطین!
همبستگی فراتر از مرزها
این اقدام نشان میدهد که استقلالی که ملت اندونزی جشن آن را میگیرد، تنها در آیینها و نمادها خلاصه نمیشود، بلکه در عمل و همبستگی واقعی با مردمی دیگر که همچنان با استعمار دستوپنجه نرم میکنند، تجلی مییابد.
همانگونه که ملت اندونزی هشتاد سال پیش سزاوار آزادی و کرامت بود، ملت فلسطین نیز شایستهی همان حقوق است: آزادی، حاکمیت و شرافت انسانی. کمکهای سازمان اهلبیت(ع) اندونزی تنها اقلام مادی نیست، بلکه پیامی اخلاقی است مبنی بر اینکه عدالت، آزادی و انسانیت میراث مشترک همهی بشریت است. در تپش این پیکار، دعا و پشتیبانی مردم اندونزی به آرمان بزرگ استقلال فلسطین گره خورده است.
