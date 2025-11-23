زن در تعالیم اسلامی جایگاهی رفیع دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، نشست تخصصی و آموزشی شبکه بانوان جامعه‌پرداز مناطق تلفیقی در سالن اجتماعات علوم قرآنی راشدین شهرستان اشکنان برگزار شد. این برنامه با حضور پرشور بانوان فعال و کنشگر فرهنگی و اجتماعی شهرستان‌های گله‌دار و مهر همراه بود.

در این نشست، حشمت‌الله انصاری با اشاره به جایگاه رفیع زن در تعالیم اسلامی، نقش زنان را در شکل‌گیری خانواده‌ای پویا، با نشاط و اثرگذار بسیار مهم دانست.

وی تأکید کرد: خانواده سالم، زمینه‌ساز جامعه سالم است و این همان مرحله جامعه‌پردازی محسوب می‌شود. اگر این موضوع در قالب کار شبکه‌ای و تشکیلاتی منسجم دنبال شود، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.

در ادامه، خادم‌الحسینی به ارائه مباحث تخصصی پرداخت که شامل بررسی اختلالات روانی، راهکارهای عملی در زمینه مهارت‌های زندگی خانوادگی، تکنیک‌های کنترل خشم و شیوه‌های تربیت فرزندان با بهره‌گیری از الگوی متعالی حضرت زهرا (س) بود.

این نشست با تجلیل و تکریم از مادران شهید اهل سنت منطقه و همچنین تقدیر از کنشگران فعال فرهنگی حاضر در جلسه به پایان رسید.

