به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیتالله لطف الله دژکام در دیدار با فرماندهان سپاه فجر فارس، بسیج را نهادی دانست که مسئولیتهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را برعهده دارد و تأکید کرد هیچ عرصهای در نظام نیست که بسیج در آن نقشی نداشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت برنامهریزی دقیق در همه حوزهها، گفت: بدون برنامه نمیتوان به اهداف مطلوب رسید و باید همه مجموعههای نظام بر یک برنامه مشترک توافق کنند.
امام جمعه شیراز انسجام ملی را مهمترین اولویت امروز دانست و یادآور شد: دین میتواند عامل انسجام باشد و حب وطن جزئی از ایمان است.
عضو مجلس خبرگان رهبری نقش دانشگاهیان و بسیج اساتید را در تقویت فرهنگ و ارائه راهکارهای اجتماعی و اقتصادی برجسته خواند و تأکید کرد ظرفیت علمی آنان باید بیشتر به کار گرفته شود.
وی در بخش اقتصادی به هدررفت ۴۰ درصد آب آشامیدنی اشاره کرد و خواستار جریانسازی برای حل مشکلات شد.
امام جمعه شیراز در پایان بر اهمیت آموزش نماز، احکام و قرآن به نسل جوان تأکید کرد و گفت باید ظرفیتهای دارالقرآنها بهطور کامل فعال شود.
