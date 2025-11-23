رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: حق تهدید ملت ایران را ندارید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ابراهیم عزیزی در گردهمایی «فرزندان روحالله» ویژه دانشجویان بسیجی دانشگاههای فارس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با حفظ مسیر استقلال، مقاومت فعال و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی توانسته در برابر فشارها ایستادگی کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در پاسخ به نامه تهدیدآمیز آمریکاییها تأکید کردیم که حق تهدید ملت ایران را ندارید و اراده جمهوری اسلامی در مذاکرات بر طرف مقابل تثبیت شد.
وی با اشاره به موضوع نفوذ و تأکید مقام معظم رهبری بر مقابله با آن، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره با شبکههایی که به دنبال نفوذ در لایههای مختلف هستند برخورد کرده و جلوگیری از نفوذ به رشد و پیشرفت کشور کمک میکند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: باید با بصیرتافزایی و جریانشناسی از نفوذهای محتمل جلوگیری کرد.
عزیزی همچنین شهدا را نقطه اوج هویت و عزت ملی دانست و گفت: راه شهدا روشن است و جوانان، بهویژه دانشجویان، باید بدانند که شهدا برای آینده همین نسل جنگیدند و امروز وظیفه داریم مسیر آنان را با بصیرت، مسئولیتپذیری و عملگرایی ادامه دهیم.
وی تصریح کرد: برای ادامه راه شهدا نیازمند حضور مؤثر جوانان در عرصههای علمی، اجتماعی و فرهنگی هستیم.
