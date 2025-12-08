به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع)، در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که روز سه شنبه در دانشگاه اهل بیت(ع) برگزار شد، با تأکید بر اینکه امام خمینی(ره) در اندیشه و مواضع خود عمیقاً متأثر از مکتب فاطمی بودند، افزود: ایشان با الهام از این مکتب نورانی، نقش زن را نه در حاشیه، بلکه در متن جامعه تعریف کردند و مسیر تازه‌ای را برای رشد علمی، اجتماعی و معنوی زنان ایران گشودند.

دکتر «ساره لاریجانی» در بازخوانی تاریخ، به جایگاه زن در تمدن‌های مختلف اشاره کرد و گفت: مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد زنان در بسیاری از تمدن‌ها با الگوهای نابرابر روبرو بوده‌اند. در هند، چین، یونان و روم باستان، زن موجودی فرودست و هم‌ردیف بردگان محسوب می‌شد. در ایران باستان نیز فراز و فرودهایی در جایگاه زن دیده می‌شود. در عصر زرتشت زن با منزلتی والا مخاطب پیامبر الهی بود، اما پس از یورش اسکندر و نفوذ سنت‌های سختگیرانه طبقاتی، موقعیت او محدود شد.

لاریجانی ادامه داد: در ادیان ابراهیمیِ تحریف‌شده نیز زن اغلب در مقام ثانویه دیده شد. در انجیل رابطه مرد و زن به گونه‌ای تصویر می‌شود که مرد بر زن برتری دارد، همان‌گونه که مسیح بر کلیسا. در عصر جاهلیت نیز وضع اسفبارتر بود، زنده‌به‌گور شدن دختران، به‌ارث‌رفتن زنان و محرومیت کامل از حقوق مالکیت تنها نمونه‌هایی از آن وضعیت است.

معاون پژوهشی دانشگاه افزود: در روزگار جدید نیز با وجود پیشرفت‌های ظاهری، نگاه افراطی سرمایه‌داری بدن و هویت زن را در معرض کالایی‌شدن قرار داد. صنایع زیبایی، رسانه‌های تجاری و اقتصاد سرگرمی ارزش زن را به جذابیت بصری تقلیل دادند و از سوی دیگر، برخی جریان‌های فمینیستی با تأکید افراطی بر استقلال مطلق فردی، موجب سستی پیوندهای خانوادگی و شکنندگی نهاد خانواده شدند.

وی گفت: در گذشته انسان‌بودن زن فراموش شده بود و امروز زن‌بودن و اقتضائات و رسالت‌های طبیعی او در حال فراموشی است.

دکتر لاریجانی با تأکید بر اینکه ظهور اسلام معادله ناعادلانه نسبت به زن را بر هم زد، اظهار داشت: در قرآن زنانی مانند حضرت مریم(س) در کنار مردان برجسته تقدیر شده‌اند. پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) زن را دارای کرامت ذاتی و شأن کامل انسانی می‌دانستند. در جامعه‌ای که دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند، پیامبر اکرم(ص) دست فاطمه(س) را می‌بوسیدند و این عملی صرفاً عاطفی نبود؛ بلکه بیانگر جایگاه رفیع معنوی و عقلانی ایشان بود.

وی افزود: حضرت زهرا(س) دارای هم در دریافت حقایق الهی و هم در بیان و رفتار دارای مقام عصمت بود. آیه تطهیر و حدیث ثقلین مؤید این حقیقت است. پیامبر اکرم ایشان را «صدیقه کبری» نامید و این لقب نشان از برتری ایشان بر مریم(س) دارد.

به گفته وی، «مصحف فاطمه(س)» حاصل وحی غیرتشریعی و حاوی حقایقی است که جبرئیل امین به ایشان القا کرده است.

لاریجانی تأکید کرد: حضرت زهرا(س) الگویی جاودانه است، الگویی که امام زمان(عج) نیز در توقیعی شریف آن را تأیید کرده و فرمودند: دختر رسول خدا برای من اسوه‌ای نیکوست.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت: اگر الگوی جامع زن مسلمان، یعنی شخصیت فاطمه زهرا(س)، به‌درستی معرفی نشود، زمینه برای ظهور الگوهای ناقص و آسیب‌زا فراهم می‌شود و این خلأ می‌تواند آغاز فروپاشی فرهنگی باشد.

وی افزود: در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، زنان ایران با تکیه بر الگوی فاطمی در عرصه‌های علمی، پزشکی، فناوری، کارآفرینی، مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی به دستاوردهای چشمگیری رسیده‌اند. این نشان می‌دهد که الگوی فاطمی ظرفیتی زنده و الهام‌بخش برای توانمندسازی زنان در جهان معاصر است.

لاریجانی همچنین نقش زنان در مقاومت را بی‌بدیل دانست و گفت: بانوانی که همچون حضرت زینب(س) در سخت‌ترین میدان‌ها ایستادند، با صبر و آگاهی ستون‌های هویت و معنویت این سرزمین را استوار نگه داشتند. مادران و همسران شهدا، الگویی ماندگار از مقاومت زینب‌گونه ارائه کردند.

دکتر لاریجانی سپس به معرفی فعالیت‌های دپارتمان زنان دانشگاه اهل‌بیت(ع) پرداخت و اظهار کرد: این دپارتمان از سال ۱۴۰۰ با هدف تربیت پژوهشگران توانمند در عرصه مطالعات زنان آغاز به کار کرده و در مدت کوتاهی جایگاه قابل‌قبولی میان مراکز مطالعات زنان یافته است.

وی اعلام کرد: در حال حاضر، دو گرایش «حقوق زن در اسلام» و «زن و خانواده» در مقطع کارشناسی ارشد فعال است و به‌زودی دوره دکتری با حضور دانشجویان بین‌الملل از کشورهای مختلف راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته وی، تنوع فرهنگی دانشجویان به غنای علمی و گفت‌وگوهای چندفرهنگی در دانشگاه افزوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه گفت: هدف ما ارتقای مطالعات زنان از حوزه نظری صرف به سمت سیاست‌گذاری اجتماعی، حل مسائل خانواده و ارائه الگوهای انسانی و اخلاقی در جوامع معاصر است.

وی افزود: در چند سال گذشته بیش از ۵۰ تا ۶۰ نشست علمی و کارگاه تخصصی برگزار کرده‌ایم و دانشجویان دپارتمان حضور فعالی در کنفرانس‌های بین‌المللی داشته‌اند.

لاریجانی چشم‌انداز دپارتمان را ساختن مجموعه‌ای پویا، بین‌المللی و اثرگذار در تولید دانش و تبادل تجربه عنوان کرد.

در پایان، دکتر لاریجانی به یکی از فعالیت‌های اخیر این دپارتمان اشاره کرد و گفت: به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و با همکاری معاونت بین‌الملل و کمیته امداد امام خمینی(ره)، نمایشگاهی از آثار و تولیدات زنان کارآفرین در دانشگاه اهل‌بیت(ع) برپا شده است.

............................

پایان پیام/ 167