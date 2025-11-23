به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام دوره پاسخگویی شبهات فاطمی با حضور قریب ۲۰۰نفر از طلاب و اساتید حوزه علمیه قم و دانشجویان با تدریس حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ جعفر طبسی محقق برجسته حوزه علمیه قم برگزار شد.

در ادامه مشروح سخنان و گفتگوی استاد حوزه علمیه قم در مورد شبهات فاطمیه و شبهات غدیر را در ادامه می خوانیم؛

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از برنامه‌های بسیار خوبی که چند وقت پیش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آن را برگزار کرد، دوره‌ای بود که تحت عنوان شبهات فاطمی برگزار شد و ریاست مرکز آیت الله محمد جواد فاضل فرزند خلف استاد ما مرحوم فقیه و فقید آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به این حقیر امر فرمودند، تشکیل دوره‌ای کوتاه تحت عنوان شبهات فاطمی بود.

بحمدالله این دوره کوتاه که برای حدود ۲۰۰ نفر از طلاب ورزیده مرکز و حتی خارج از مرکزفقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد دوره‌ای موفق بود و مورد استقبال فضلای حوزه علمیه قم شد.

اجازه بدهید اولاً به این نکته اشاره کنم که بالاخره دشمن هیچ وقت بیکار ننشسته، همیشه سعی می‌کند ایجاد شک و شبهه کند، مثلاً ایام غدیر شبکه‌های منحط وهابیت این شبکه‌های مزدور، شبهات مربوط به غدیر را مطرح می‌کنند.

در ایام محرم می گویند شیعیان خودشان امام حسین را کشتند و الان برای او لباس مشکی می‌پوشند و عزاداری می‌کنند از این لاطائلات اینها فراوان دارند. ایام فاطمیه هم که اینها حدود یک ماه قبل از فاطمیه اول، شروع می‌کنند مزدوران خودشان را از گوشه و کنار جمع آوری کردن و ایجاد شک و شبهه نسبت به شهادت صدیقه کبری. خدا رحمت کند مرحوم استادم آیت الله فاضل را، یک وقت خدمت ایشان رسیدم دیدم ناراحت بود، ایام فاطمیه بود فرمود فلانی دیروز یک آقایی بعد از درس به من می‌گفت من روضه شما شرکت کردم منبری مطالب مطالب تند و حادی را راجع به فاطمه زهرا می‌زد، ایشان فرمود من ناراحت شدم به او گفتم که این مطالب اگر الان برای مردم تبیین نشود چه وقت باید تبیین بشود. من شاید تا الان ده بار در شبکه‌های داخل و خارج از کشور مخصوصاً خارج از کشور این فرمایش آقا را تبیین کردم یعنی چه؟ بالاخره ما با رعایت آداب اسلامی که اهل بیت به ما یاد دادند، امام جعفر صادق به ما یاد داده، به احدی اهانت نمی‌کنیم توهین نمی‌کنیم، جسارت نمی‌کنیم؛ اما از آن طرف هم وظیفه شرعی و اخلاقی ما اقتضا می‌کند که مطالب علمی‌مان را نسبت به حضرت صدیقه کبری در قالب استدلال و اتقان برای مردم تبیین کنیم.

این چه طرح و پیشنهادی است که بعضی در گوشه و کنار راه انداختند که الان کشور نیاز به اتحاد دارد و الان وقت این حرف‌ها نیست. مگر ما با اتحاد مخالفیم؟ اتحاد سرآمد ماست ما هم می‌دانیم که کشور نیاز به وحدت و آرامش دارد، نیاز به اتحاد دارد، نیاز به یگانگی دارد؛ من در این دوره اخیر دو سه بار به این نکته اشاره کردم که اتحاد و یگانگی برای این ملت یک اصل و اساس است اما فراموش نکنیم که این کشور، کشور امام زمان(عج) است. کشور صدیقه کبری فاطمه زهراست.

پس این دوره کوتاهی که از حقیر خواسته شد و آن را بحمدالله به پایان رساندم کتاب هم در این زمینه مرکزفقهی ائمه اطهار علیهم السلام آماده کرد تحت عنوان «فاطمه، بصیرت و آگاهی» به تمام طلبه‌هایی که در این دوره شرکت کردند از این کتاب دادند و من بعد از پایان دوره باور نمی‌کردم این همه به من پیام بدهند زنگ بزنند بیایند مرکز پیش بنده، در کوچه و خیابان من را ببیند و از این دوره تشکر کنند. این نکته را می‌رساند که متاسفانه تا الان در این زمینه کم کاری شده. امیدوارم ان شاءالله سال آینده مراکز تخصصی حوزوی در یک سطح بالاتری این شبهات را مطرح و جواب متقن بدهند تا دشمن خیال نکند یکه‌تاز میدان است هرچه بخواهد بگوید و کسی نیست پاسخ اراجیف او را بدهد.

متاسفانه دشمن اخیراً بعضی بی‌سوادها را اجیر کرده که یک سری حرف ها یک سری لاطائلاتی نسبت به فاطمه زهرا بزنند. مسئله‌ای که امروز برای ما مهم است این که مظلومیت فاطمه زهرا را جناب محمد بن اسماعیل بخاری ۲۵۶ یعنی قرن سوم در کتابش نوشته؛ این یک مطلب.

مطلب دوم خدا حفظ کند ریاست محترم مرکز فقهی را، فرمودند فلانی از الان در تدارک برنامه باشید برای غدیر. غدیر را هنوز ما نشناختیم. متاسفانه هر ساله شبهاتی را هم در رابطه با غدیر وهابیون مزدور مطرح می‌کنند و خدا را شکر که شبهات غدیر را مرکز فقهی ائمه اطهار چند ماه قبل چاپ کرده ما از این جهت مشکل نداریم و امیدواریم ان شاءالله اگر عمری باقی ماند و خداوند ما را کمک کرد برای غدیر برنامه را خیلی وسیع‌تر و سنگین‌تر و مهم‌تر در یک سطح بالایی برگزار خواهیم کرد.

غدیر را ما دست کم گرفتیم. اصل و اساس اعتقاد شیعه را غدیر تشکیل می‌دهد؛ لذا می‌بینیم گوشه و کنار شبهات غدیر را مطرح می‌کنند و به فضل الهی دوره دومی که برگزار خواهد شد، در رابطه با غدیر خواهد بود و ان شاءالله دوره سومی هم برگزار خواهد شد تحت عنوان شبهاتی که متاسفانه نسبت به امام زمان(ع) مطرح می‌شود.

خداوند روح بلند استاد ما مرحوم آیت الله العظمی فاضل را با ارواح انبیاء محشور کند و این توفیق را به همه ما بدهد که بتوانیم وظیفه خود را نسبت به ائمه و اهل بیت علیهم السلام انجام بدهیم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸