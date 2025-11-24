به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - آیتالله رضا رمضانی امروز دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۴ در مراسم یادواره شهید میرزاکوچک جنگلی و شهدای روحانی غرب گیلان که در صومعهسرا برگزار شد، فضای جلسه را فاخر، عظیم و اثرگذار توصیف کرد و افزود: این مجلس در حقیقت گرامیداشت همه شهدای مسیر ولایت است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: در همه اقشار شهدا وجود دارند، اما مخصوصاً شهدای روحانیت جایگاه ویژهای دارند؛ حدود ۴ هزار شهید روحانی دفاع مقدس در کشور و حدود ۱۶۰ شهید روحانی در استان گیلان تقدیم اسلام شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با یادآوری شهدای بزرگ روحانیت در تاریخ اسلام و تشیع، از شهید اول، شهید ثانی، شهید مدرس، شیخ فضلالله نوری و همچنین شخصیتهایی چون آخوند خراسانی یاد کرد و تأکید نمود: روحانیت در تمام دورانها مرزبان دین بودهاند.
وی به کتاب «شهداء الفضیلة» علامه امینی اشاره کرد که در آن شهدای روحانیت و علمایی که مبیّن و مرزبان دین بودند معرفی شدهاند.
چهار مرحله ارتباط تاریخی مردم با عالمان دینی
آیتالله رمضانی سپس به تبیین چهار مرحله شکلگیری رابطه مردم با روحانیت پرداخت و گفت: اول، دوره حدیثخوانی و نقل روایت؛ در مرحله اول، عالمان دینی احادیث اهلبیت(ع) را برای مردم روایت میکردند و مردم طبق آن عمل میکردند. حتی برخی علمای بزرگ همچون شیخ صدوق یا شیخ مفید، فتاوای خود را بر اساس کتابهای حدیثی مینوشتند.
وی افزود: دوم، دوره رجوع مردم به علما برای پرسش و پاسخ؛ در مرحله دوم، مردم پرسشهای دینی، اعتقادی و فقهی خود را از عالمان میپرسیدند؛ چراکه آنان به تعبیر قرآن «اهل ذکر» و وارثان انبیا بودند.
وی تاکید کرد: سوم، دوره مرجعیت و تقلید؛ مرحله سوم با اوجگیری مرجعیت از زمان صاحب جواهر و شیخ انصاری شکل گرفت. مردم برای فهم دین، عمل و اجرای تکالیف به مرجع تقلید رجوع میکردند و این «حکم عقل» است؛ همانند مراجعه به پزشک یا مهندس متخصص.
آیتالله رمضانی، نمونههایی از فتاوای تاریخی اثرگذار را بیان کرد؛ از جمله فتوای تحریم تنباکوی میرزای بزرگ شیرازی که حتی در کاخ ناصرالدینشاه نیز نفوذ کرد.
وی به مرحله چهارم، امامت و امت در نظام اسلامی اشاره و تصریح کرد: انقلاب اسلامی این مرحله را احیا کرد و رابطه میان مردم و روحانیت را در سطح «امام و امت» قرار داد. رهبر جامعه اسلامی، هدایتگر و مشخصکننده مسیر است و این همان جریان امامت است که حضرت فاطمه سلاماللهعلیها احیاگر آن بود.
حضرت فاطمه(س)؛ الگوی کامل برای بشر و احیاگر جریان امامت
آیتالله رمضانی، بزرگترین مأموریت حضرت فاطمه(س) را «احیای امامت» دانست و گفت:
فاطمه تنها الگوی دختران، زنان یا مادران نیست؛ الگوی همه انسانهای مؤمن و تکلیفمدار است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به بخشهای کانونی خطبه حضرت فاطمه(س)، گفت: امامت نظمدهنده جامعه است و جامعه منظم قدرت مییابد؛ امامت عامل امنیت از تفرقه است و امام، محور وحدت و جریانساز جامعه است.
بزرگترین خطر برای جامعه بشری، جهل و نادانی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: وظیفه امام و عالمان دینی بیدار کردن جامعه و مقابله با جهل است. هرجا جهل باشد، فاجعه رخ میدهد؛ از قتل شیخ فضلالله نوری تا واقعه کربلا، از بردگی مدرن تا جنایات استعمار.
آیتالله رمضانی به نمونههایی از تاریخ بردهداری مدرن در جزیره «گوره» سنگال اشاره کرد و گفت: امروز نیز از جهل مردم سوءاستفاده میکنند تا ملتها را برده کنند.
عالمان دین؛ سدّ تحریف، بدعت و ظلم
وی با تأکید بر اینکه علما مرزبان دین هستند، افزود: هیچگاه ندیدهایم یک عالم دینی پای قرارداد استعماری را امضا کند؛ اما بارها دیدهایم در برابر ظلم فریاد کشیده و ایستادهاند.
آیتالله رمضانی از علمای برجسته گیلان همچون آیتالله بهجت، میرزا حبیبالله رشتی، عبدالرزاق لاهیجی، حزین لاهیجی و نیز مبارز بزرگ، میرزا کوچک جنگلی یاد کرد.
وی با اشاره به سرمایهبودن مرجعیت، گفت: دشمن پس از مشاهده اثرگذاری فتوای میرزای شیرازی، سرمایهگذاری گسترده برای نفوذ و قداستزدایی از مرجعیت آغاز کرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به کتاب «ساواک و مرجعیت» اشاره کرد که در آن تلاش برای اختلافافکنی میان مراجع و ضربه به تقدسات دینی بررسی شده است.
پیشرفت علمی ایران و اقتدار گفتمان انقلاب اسلامی
آیتالله رمضانی با اشاره به دستاوردهای علمی کشور گفت: رتبه علمی ایران از ۵۷ در ابتدای انقلاب به ۱۷ رسیده است و در برخی رشتهها جزو پنج کشور نخست دنیا هستیم.
وی افزود: مشکلات معیشتی و کمبود عدالت وجود دارد، اما اینها وظیفه مسئولان است و گفتمان انقلاب اسلامی در جهان امروز مقتدرترین گفتمان دنیای اسلام است.
ضرورت تحقق سبک زندگی فاطمی در گام دوم انقلاب
عضو مجلس خبرگان رهبری بر لزوم توجه به پنج محور در گام دوم انقلاب تأکید کرد: افزایش دانش، گسترش اخلاق و معنویت، تحقق عدالت، مبارزه با فساد، ترویج سبک زندگی فاطمی و علوی.
جمهوری اسلامی تنها قدرت ایستاده در برابر نظامهای استکباری
آیتالله رمضانی گفت: امروز تنها قدرتی که همه قدرتها را از آن سوی میز مینشاند و خود با اقتدار مذاکره میکند جمهوری اسلامی است؛ آن هم نه مذاکره تحقیرآمیز، بلکه مذاکرهای برای عزت و امتیازگیری.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تأکید کرد: قدرت جمهوری اسلامی از مردم، ایمان، رهبری و گفتمان فاطمی نشأت گرفته است.
گسترش جغرافیای مقاومت در جهان
وی به رشد جبهه مقاومت در ایران، لبنان، سوریه، آمریکای لاتین و حتی اروپا و آمریکا اشاره کرد و گفت: دانشجویان در جهان امروز به گفتمان مقاومت پاسخ میدهند زیرا این گفتمان بر پایه مقابله با ظلم و استکبار است.
آیتالله رمضانی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: این مجلس معنادار است و میتواند جریانساز باشد. ادبیات جوانانی که امروز لباس رزم میپوشند از آموزههای فاطمی و حسینی الهام گرفته است.
