ارتش اسرائیل چند فرمانده ارشد را به دلیل ناکامی در جلوگیری از حمله حماس برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کرد شماری از فرماندهان ارشد نظامی را به دلیل ناکامی در جلوگیری از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که توسط جنبش حماس انجام شد، برکنار یا مجازات کرده است.

زمیر پس از انجام تحقیقات درباره وقایع مرتبط با این حمله گفت: فرماندهان ارشد به دلیل شکست ارتش در «حفاظت از غیرنظامیان اسرائیل» برکنار یا تنبیه شدند.

از جمله افسرانی که مشمول این تصمیم شدند، «آهارون هالیوا» رئیس بخش اطلاعات نظامی، «یارون فینکلمن» فرمانده منطقه جنوبی و «اودی باسیوق» رئیس بخش عملیات بودند.

هالیوا نخستین افسر بود که در سال ۲۰۲۴ استعفا داد و مسئولیت شکست را پذیرفت. فینکلمن نیز به همین دلیل کناره‌گیری کرد و باسیوق پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران در ژوئن گذشته بازنشسته شد.

طبق بیانیه ارتش، این سه فرمانده شخصاً مسئول ناکامی نهاد نظامی در پیش‌بینی و مقابله با حمله هفتم اکتبر شناخته شدند.

این اقدامات پس از انتشار گزارش کمیته کارشناسانی که زمیر مأمور تحقیق کرده بود، صورت گرفت؛ گزارشی که مرحله تحقیقات داخلی ارتش درباره ناکامی‌های هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را پایان داد.

در این گزارش به وجود «شکست عمیق ساختاری و سازمانی» در ارتش اشاره شده و پیش از هر چیز «نقص در دیدگاه و ارزیابی» را برجسته کرده است.

گزارش همچنین از «ناکامی اطلاعاتی» پرده برداشت که در قالب «ناتوانی در صدور هشدار» بروز کرد، با وجود آنکه ارتش اطلاعات «ویژه و مهمی» در اختیار داشت.

زمیر تأکید کرد تصمیم اخیر به دلیل شکست ارتش در «حفاظت از غیرنظامیان اسرائیل» اتخاذ شده است.

این گزارش همچنین از «مشکلات جدی در سازوکار تصمیم‌گیری و شیوه استقرار نیروها در روز هفتم اکتبر» سخن گفت و به ناکامی‌ها در سطح ستاد کل، بخش عملیات، بخش اطلاعات نظامی، فرماندهی منطقه جنوبی، نیروی هوایی و نیروی دریایی اشاره کرد.

علاوه بر سه افسر برکنار شده، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد مجازات‌های انضباطی علیه «تومر بار» فرمانده نیروی هوایی و «دیوید سار» فرمانده نیروی دریایی اعمال شده است. همچنین چهار ژنرال و چهار افسر ارشد دیگر نیز مشمول این مجازات‌ها شدند.

