ظرفیت فاطمیه صد برابر استفاده امروز ماست

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» شامگاه چهارشنبه، 3 آذر 1404 در مراسم شام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که در فومن برگزار شد با بیان اینکه عمر حضرت زهرا(س) بسیار کوتاه بود اما شخصیت ایشان در نهایت عظمت قرار داشت، گفت: حضرت در ۵ بعثت متولد شدند و هنگام شهادت حدود ۱۸ سال عمر داشتند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تأکید کرد: افتخار دختر پیامبر و همسر امیرالمؤمنین بودن، بخشی از جایگاه حضرت است اما همهی افتخار ایشان در شخصیت بیبدیل، معرفت، معنویت و اثرگذاری عمیقشان بر تاریخ است.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) احترام ویژهای برای حضرت فاطمه(س) قائل بود؛ هنگام ورود به خانه، تمامقد برمیخاست، دستان ایشان را میبوسید و در جای خود مینشاند؛ و این رفتار تنها از سر رابطه پدر و دختری نبود، بلکه به دلیل جریانساز بودن حضرت و مقام کوثری ایشان بود.
آیتالله رمضانی تصریح کرد: پیامبر میفرمود هرگاه غم عالم بر من وارد شود، با نگاه به چهره فاطمه(س) همه اندوهها رفع میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به توسل ائمه(ع) به حضرت زهرا اشاره کرد و گفت بعد از رحلت پیامبر، فرشتگان بر حضرت نازل میشدند و مطالبی را املا میکردند که به مصحف فاطمه معروف شد و امروز نزد امام زمان(عج) است.
جریان کوثر در برابر جریان تکاثر
وی جریان حضرت فاطمه(س) را «جریان کوثر» خواند؛ جریانی توحیدی، اخلاقی، اجتماعی و انقلابی که در برابر جریان «تکاثر» قرار دارد؛ جریانی که نماد دنیاطلبی، جاهطلبی و استعمار بشر است.
آیتالله رمضانی افزود: کوثرگرایی تاریخساز است و تا امروز الهامبخش حرکتهای مقاومت و معنویت در جهان اسلام بوده است.
توسل رهبران و شهدا به حضرت زهرا(س)
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به ارادت ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی نسبت به حضرت فاطمه(س) گفت: حاج قاسم در جبههها بهطور خاص به حضرت متوسل میشد.
وی تاکید کرد: ما تنها بخش کوچکی از ظرفیت فاطمیه را استفاده کردهایم؛ توسل، روضه و برخی حاجات. در حالی که ظرفیت فاطمیه صد برابر اینهاست و میتواند تحولی بزرگ در جامعه ایجاد کند.
آیتالله رمضانی با اشاره به شرایط سخت دوران بعثت، شکنجهها، تبعیدها و سه سال محاصره در شعب ابیطالب گفت: فاطمه(س) با سن کم این سختیها را پشت سر گذاشت. پس از هجرت نیز جنگهای متعدد رخ داد و حضرت در برخی از آنها مانند احد حضور یافت و نقش پرستاری را ایفا کرد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: حضرت فاطمه(س) نمونه زن مسلمان بود؛ پاکدامن، عفیف، اما فعال در صحنههای لازم. اصل دین میگوید کانون خانواده باید محل آرامش باشد و حضرت بهترین نمونه چنین زندگی است.
سبک زندگی و تربیت در خانه امیرالمؤمنین(ع)
وی با اشاره به اینکه در خانه امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س) با کمترین امکانات بهترین تربیت صورت گرفت، گفت: امیرالمؤمنین فرمودند هرگز حضرت فاطمه را ناراحت نکردم و او نیز هیچگاه مرا نرنجاند. این زندگی با وجود سختیها، سرشار از محبت، آرامش و انرژی مثبت بود.
آیتالله رمضانی، داستان مهماننوازی معنوی حضرت و نزول مائده آسمانی را نیز نمونهای از قدرت الهی دانست و گفت: نباید همهچیز را با نگاه مادی سنجید؛ عالم معنویت تأثیرات حقیقی دارد.
نقش لقمه حلال و سبک زندگی در تربیت
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به ماجرای نذر سهروزه و انفاق غذای خانواده به فقیر، مسکین و اسیر که در سوره «انسان» آمده است، تأکید کرد: کمترین امکانات با اخلاص و سبک زندگی الهی، بهترین تربیت را رقم میزند. بسیاری خانوادهها امکانات زیاد دارند اما تربیت موفقی ندارند؛ چون عنصر اصلی، پاکی لقمه و سبک زندگی است.
افزایش سن ازدواج و فاصله با سبک زندگی الهی
وی در ادامه به دشوار شدن ازدواج و بالا رفتن سن آن اشاره کرد و گفت: اینها نتیجه درک نشدن مفهوم زندگی است.
آیتالله رمضانی توصیه کرد که الگوی زندگی زهرایی میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی امروز را حل کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخن امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبلاغه که فرمود «من معجزه پیامبرم»، گفت: پیامبر سه نوع معجزه داشت: معجزه قولی یعنی قرآن، معجزه فعلی یعنی ششهزار معجزه صادرشده، و معجزه تربیتی که علی(ع) است؛ و حسن و حسین(ع) نیز همینگونهاند.
