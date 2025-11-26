درگیری مسلحانه در اردن و کشته شدن ۲ تکفیری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی اردن از کشته شدن دو برادر وابسته به یک گروه تکفیری در جریان عملیات ویژه نیروهای امنیتی در شهر الرمثا خبر دادند؛ عملیاتی که برای نخستین بار با استفاده از یک «ربات پلیس» انجام شد و توجه گسترده افکار عمومی را به خود جلب کرد.
این عملیات در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه در محلهای شلوغ در مرکز شهر الرمثا ـ نزدیک مرز با شهر درعا سوریه ـ صورت گرفت. در جریان این درگیری، چهار نفر از نیروهای امنیتی اردن زخمی شدند.
بیانیه رسمی امنیت عمومی اردن اعلام کرد که دو برادر تحت تعقیب، وابسته به یک سازمان تکفیری، هنگام تلاش نیروهای ویژه برای بازداشت آنان، اقدام به تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی نیز طبق قواعد درگیری پاسخ دادند که به کشته شدن دو برادر و کشف تجهیزات و سلاح در محل منجر شد.
در این بیانیه آمده است که افراد مسلح تلاش کردند هنگام تیراندازی از مادر خود بهعنوان پوشش استفاده کنند، اما نیروهای امنیتی موفق شدند آنان را از پای درآورند و مادرشان را از صحنه درگیری دور کنند. همچنین برق منطقه قطع شد و کوچههای بازار مردمی محاصره گردید تا عملیات با موفقیت پایان یابد.
گزارشها حاکی است که شهروندان تبادل شدید آتش را شنیده و شعلههای آتش در برخی مغازههای اطراف مشاهده شده است. نیروهای امنیتی نیز برای مهار افراد مسلح از گاز اشکآور استفاده کردند.
پس از پایان عملیات، گشتهای امنیتی ویژه به جستوجوی احتمالی دیگر اعضای این گروه پرداختند. منابع غیررسمی احتمال میدهند که این افراد وابسته به جریان سلفی جهادی باشند، اما مقامات رسمی تاکنون جزئیات بیشتری از هویت یا برنامههای این گروه منتشر نکردهاند.
همچنین در ساعات بامداد چهارشنبه، نیروهای امنیتی اردن عملیات گستردهای را در محله نزال در شرق پایتخت آغاز کردند؛ عملیاتی که علت آن هنوز از سوی مقامات اعلام نشده است.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما