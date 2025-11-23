به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه آمریکایی Just the News گزارش داد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده است که دولت واشنگتن قصد دارد اخوانالمسلمین را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار دهد. این رسانه آمریکایی امروز یکشنبه نوشت که اسناد مربوط به این اقدام «در حال نهاییسازی» است.
ترامپ در گفتوگویی که این رسانه منتشر کرده، تأکید کرده است: «این کار با قویترین و قاطعترین لحن انجام خواهد شد.»
گزارش یادشده اشاره میکند که تصمیم واشنگتن در شرایطی اتخاذ میشود که طی سالهای گذشته چندین کشور منطقه، اخوانالمسلمین را غیرقانونی اعلام کردهاند. اوایل سال جاری میلادی نیز اردن پس از خنثیسازی یک «توطئه خرابکاری» توسط دستگاههای امنیتی خود، فعالیت این گروه را ممنوع کرد.
پیش از اردن، کشورهایی همچون مصر، روسیه، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی نیز این جنبش را در فهرست گروههای غیرقانونی یا تروریستی قرار داده بودند.
.........
پایان پیام/
نظر شما