به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع مطلع اعلام کردند که ۵۷ نفر از عناصر شبه‌نظامیان نیروهای واکنش سریع، در جریان درگیری‌های قبیله‌ای شدید در داخل کشور چاد کشته شدند.

این درگیری‌ها پس از حادثه تیراندازی که منجر به کشته شدن یک داماد شد، میان خانواده وی و خانواده قاتل آغاز گردید و به سرعت به رویارویی مسلحانه گسترده تبدیل شد.

در این درگیری‌ها نیروهای واکنش سریع نیز مشارکت داشتند که همین امر باعث افزایش شمار قربانیان و زخمی‌ها شد و فضا را با تنش و التهاب شدید روبه‌رو کرد.

این حادثه نشان‌دهنده گسترش دامنه بحران به خارج از مرزهای سودان است؛ جایی که اختلافات اجتماعی به درگیری‌های خونین تبدیل شده و عمق شکاف و تنش ناشی از حضور نیروهای واکنش سریع در منطقه را آشکار ساخته است.

