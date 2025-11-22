آزار مسلمانان در نماز صبح دانشگاه فلوریدا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سحرگاه روز گذشته، در حالی که گروهی از دانشجویان مسلمان طبق روال روزانه خود مشغول ادای فریضه نماز صبح در فضای باز پارکینگ کالینز بودند، هدف یک اقدام توهین‌آمیز و خصمانه از سوی سه مرد ناشناس قرار گرفتند که به گفته شاهدان، عمداً با هدف ایجاد ترس و نفرت‌پراکنی دست به این عمل زده‌اند.

بر اساس اظهارات رسمی اعضای انجمن دانشجویان مسلمان USF (MSA)، این واقعه زمانی آغاز شد که سه فرد ناشناس به جمع نمازگزاران نزدیک شدند. این افراد بلافاصله پس از مشاهده صفوف نماز، با هدف اخلال در آرامش و اجرای مناسک دینی، اقدام به ایجاد تنش کردند.

شاهدان عینی گزارش دادند که مهاجمان با فریادهای بلند و کلمات رکیک و توهین‌آمیز سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت داشتند. علاوه بر این، اقدامات آن‌ها به شکل مستندسازی‌شده و آزاردهنده ادامه یافت؛ این افراد به طور مداوم از نمازگزاران فیلم‌برداری می‌کردند که این عمل به خودی خود نقض آشکار حریم شخصی تلقی می‌شود.

قلب این هجمه توهین‌آمیز، استفاده از نمادهایی بود که مستقیماً مقدسات اسلامی را هدف قرار داده بود. طبق گزارش‌ها، این افراد با خود جعبه‌ای را به همراه داشتند که به شکلی شبیه به کعبه، قبله مسلمانان در مکه، طراحی شده بود. این شیء با هدف کوچک شمردن قبله مسلمانان به محل نماز آورده شد.

همزمان با این نمایش نفرت، متخلفان اقدام به نمایش تکه‌های بیکن (گوشت خوک) کردند. از آنجایی که مصرف گوشت خوک در اسلام حرام است، آوردن این ماده غذایی در کنار نماد کعبه، تلاشی برنامه‌ریزی‌شده برای آلوده ساختن فضای مقدس نماز و وارد آوردن نهایت اهانت ممکن به باورهای دینی نمازگزاران بود.

یکی از اعضای انجمن عنوان کرد: «آن‌ها قدم‌کوبی‌های سنگین انجام می‌دادند، انگار که قصد حمله فیزیکی دارند، در حالی که با فریاد زدن و نشان دادن این نمادهای توهین‌آمیز تلاش می‌کردند ما را از محیطی که حق ماست، برانانند.»

انجمن دانشجویان مسلمان USF این واقعه را به طور جدی به مقامات دانشگاهی و امنیتی گزارش داده و خواستار پیگیری فوری برای شناسایی و برخورد قاطع با این افراد شده است. آن‌ها تأکید کرده‌اند که این اقدام نه تنها یک مزاحمت ساده، بلکه یک جرم نفرت‌پراکنی آشکار در محوطه دانشگاه محسوب می‌شود.

این حادثه بار دیگر حساسیت‌ها پیرامون امنیت اقلیت‌های مذهبی در محیط‌های آموزشی را افزایش داده و جامعه دانشجویی منتظر واکنش رسمی و اقدامات ملموس از سوی ریاست دانشگاه برای تضمین محیطی عاری از تبعیض و نفرت است.

..........................

پایان پیام