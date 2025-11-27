به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های عبری ادعا کردند که دولت آمریکا برای دولت لبنان ضرب‌الاجل تعیین کرده و خواستار خلع سلاح حزب‌الله تا تاریخ ۳۱ دسامبر شده است.

روزنامه «یسرائیل هیوم» به نقل از منابعی گزارش داد که واشنگتن این موعد نهایی را به دولت لبنان ابلاغ کرده است.

این خبر در حالی منتشر شد که «یسرائیل کاتس» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه تهدیدات تازه‌ای علیه لبنان مطرح کرد و هشدار داد در صورت عدم خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال، تل‌آویو بار دیگر با قدرت در لبنان اقدام خواهد کرد.

شبکه عبری «کانال ۷» نیز به نقل از کاتس گزارش داد: «ما اطمینان نداریم که حزب‌الله خودخواسته سلاحش را کنار بگذارد و واشنگتن تا پایان سال به او مهلت داده است.» وی افزود: «اگر حزب‌الله تا پایان سال سلاح خود را کنار نگذارد، ما بار دیگر با قدرت در لبنان عمل خواهیم کرد.»

کاتس همچنین تأکید کرد: «در دو دهه گذشته هرگز وضعیت امنیتی بهتری در مرزهای شمالی مشاهده نکرده‌ایم.» او فاش کرد که تل‌آویو قصد دارد بار دیگر موضع خود را درباره توافق مرزهای دریایی با لبنان بررسی کند؛ توافقی که به گفته او دارای نقاط ضعف و مسائل مشکل‌ساز فراوانی است.

در همین حال، رژیم صهیونیستی به صورت روزانه توافق آتش‌بس با لبنان را نقض می‌کند و ارتش اسرائیل حملاتی را علیه نیروها، فرماندهان و زیرساخت‌های حزب‌الله انجام می‌دهد.

