به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین عبدالرحیم علیزاده مسئول ستاد یادواره شهدای گیلانی مقیم قم در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به ضرورت پاسداشت از راه شهدا اظهار کرد: اهداف شهدا همان اهداف انقلاب اسلامی و امامین انقلاب است. در یادواره های شهدا باید اهداف شهدا تبیین شود. اهدافی که در فرهنگ اسلامی و جهاد و مقاومت، خلاصه می شود. برای پاسداشت شهدا، چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم طی روزهای آینده، برگزار می شود.

وی ادامه داد: چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم در شامگاه ۱۱ آذرماه همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان گیلانی در حسینیه حضرت سیدالشهداء(ع) در شهر قم، برگزار می شود. سخنران این مراسم آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت است و حاج ابوذر روحی به مرثیه سرایی در مراسم خواهد پرداخت. در این یادواره شهدا از چندین کتاب مربوط به خانواده های شهدا رونمایی می کنیم.

مسئول ستاد یادواره شهدای گیلانی مقیم قم افزود: چند سال پیش مراسم بزرگداشت یکی از شهدای گیلانی به صورت غریبانه ای در شهر قم برگزار شد که این مسئله موجب ایجاد دغدغه برای بزرگداشت شهدای گیلانی مقیم این شهر و تشکیل ستاد یادواره بزرگداشت این شهدا شد، ستادی که اکنون ساختار تعریف شده خودش را دارد و تاکنون سه یادواره برای شهدای گیلانی مقیم شهر قم، برگزار شده است، همچنین این ستاد از جانبازان و آزادگان گیلانی مقیم قم در طول این یادواره ها، تقدیر کرده است.

علیزاده با اشاره به تعداد شهدای گیلانی مقیم شهر قم اظهار کرد: ۱۲۷ شهید گیلانی مقیم شهر قم را تاکنون شناسایی کردیم که از شهرهای مختلف استان گیلان هستند و در میان آنها ۹ خانواده دو شهیده هم به چشم می خورد، پدران پنج نفر از این شهدا، روحانی بودند. این شهدا از شهدای جنگ تحمیلی، شهدای ترور، شهدای مدافع حرم، شهدای منا و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هستند. یکی از این شهدا، شهید یونس رودباری است که نخستین شهید نهضت انقلاب اسلامی می باشد.

