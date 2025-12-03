به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم روز سهشنبه ۱۱ آذرماه و همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی، روحانی مجاهد و مبارز علیه استعمار، در مسجد و حسینیه سیدالشهدا(ع) گیلانیهای مقیم قم برگزار شد. این یادواره به منظور پاسداشت ۱۲۷ شهید گیلانی مقیم شهر کریمه اهل بیت (س) برگزار شد. در این مراسم، حجتالاسلام علیزاده، دبیر ستاد برگزاری یادواره، به ارائه گزارشی از روند برگزاری جلسه پرداخت و هدف از این یادواره را عمل به وظیفه و تکلیف، در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب، برشمرد.
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتالاسلام علیزاده ضمن خیر مقدم به حاضران و تبریک این حضور پرشور، اظهار داشت که این قدمها در دنیا و آخرت، همان مسیر حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا له الفداه) باشد که شهدای عزیز ما فدای آن راه شدهاند. وی تأکید کرد که همه عزیزان در ستاد، خود را بهشدت نیازمند قرار گرفتن در کنار شهدا میدانند و برای خود آرزوی سرنوشت شهدا را از خدای متعال میطلبند.
بزرگداشت شهدا امری حیاتی
دبیر ستاد یادواره، با اشاره به بیانات مهم و ارزشمند حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شهدا و ایثار، اظهار داشت که مطالعه فرمایشات آنان، سبب شد تا ستاد برگزاری یادواره با جدیت بیشتری در این میدان وارد شود.
حجتالاسلام علیزاده دو جمله کلیدی از رهبر معظم انقلاب را مورد تأکید قرار داد و گفت: رهبر عزیز فرمودند بزرگداشت شهدا برای آینده کشور حیاتی و ضروری است. و افزود: این جمله مضمونی بسیار بلند دارد و بحث ارزشهای حیاتی نظام همچون جایگاه ولایت فقیه را در بر میگیرد.
وی در ادامه، به جمله دوم رهبری اشاره کرد که این کار را تبدیل به یک کار جهادی میکند؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند: «دشمنان میخواهند یاد شهدا احیا نشود، نگذارید یاد شهدا احیا نشود.» حجتالاسلام علیزاده تصریح کرد: همین دو جمله برای ما کافی است که به تکلیف خود در این عرصه عمل کنیم.
آمار ۱۲۷ شهید گیلانی پیونددهنده قم و گیلان
حجتالاسلام علیزاده با ابراز افتخار نسبت به استان گیلان که به گفته آیتالله فلاحتی در برگزاری یادوارههای شهدا در کل کشور در تراز اول قرار دارد، آمار شهدای گیلانی مقیم قم را اعلام کرد. و گفت: حدود ۱۲۷ شهید تا روزهای منتهی به این یادواره شناسایی شدهاند که با احتساب موارد جدید، حدود ۱۳۰ نفر هستند.
این شهدا از همه اقشار شامل روحانیت معظم، نیروهای سپاه و بسیج، جهادی، استاد حوزه و دانشگاه، کارگر و اقشار مختلف هستند. حجتالاسلام علیزاده نکته جالب توجهی را مطرح کرد و افزود: ما ۹ خانواده در استان قم داریم که دو شهید تقدیم انقلاب و نظام کردهاند و پدران ۵ نفر از این خانوادهها، روحانی هستند.
وی خاطرنشان کرد که از همه شهرستانهای استان گیلان در قم شهید داریم؛ شهرستان رودسر با ۲۷ شهید، شهرستان لنگرود با ۲۴ شهید و شهرستان آستانه با ۵ شهید، و دیگر شهرستانها نیز در این آمار جای دارند. وی تصریح کرد: ما در همه میادین رزم و جهاد شهید داریم؛ از اولین شهید نهضت اسلامی، شهید سید یونس رودباری حسینی، تا همین جنگ ۱۲ روزه اخیر که رژیم صهیونیستی و آمریکا بر ما تحمیل کردند. این شهدای عزیز، پیونددهنده ۸۰۰۰ شهید استان گیلان و ۵۱۲۸ شهید استان قم هستند.
درخواست یاری برای شناسایی آثار شهدا
حجتالاسلام علیزاده در پایان، تقاضایی از حاضران و بزرگواران مطلع مطرح کرد و از آنان خواست تا ستاد یادواره را در شناسایی و در اختیار قرار دادن آثار این شهدای عزیز یاری کنند. همچنین افزود: ما هنوز نتوانستهایم خدمت همه این خانوادههای محترم برسیم و کمکها برای تکمیل آمار و تألیف کتابی جامع درباره این شهدای عزیز مورد نیاز است.
........
