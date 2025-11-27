شهادت یک نیروی الحشد الشعبی بر اثر انفجار بمب در الانبار

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق اعلام کرد که یکی از نیروهایش در حین انجام وظیفه در استان الانبار در غرب عراق به شهادت رسید.

براساس بیانیه منتشر شده از سوی الحشد الشعبی، جمعه احمد الجغیفی، یکی از نیروهای تیپ ۵۷ الانبار بود که به دلیل انفجار بمب در مسیر عبور نیروهای الحشد در صحرای الجزیره به شهادت رسید.

الحشد الشعبی این شهادت را به خانواده شهید تسلیت گفت و خواستار رحمت واسعه و اسکان آن شهید در بهشت و صبر برای خانواده او شد.

نیروهای الحشد الشعبی همچنان به عملیات خود برای تعقیب عناصر تروریست، پاکسازی مناطق مختلف عراق و تامین امنیت آنها ادامه می‌دهند.

