به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار تصاویری با عنوان «کیک مرحوم» در عراق، موجی از بحث و واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی این کشور برانگیخته و به‌عنوان نشانه‌ای از تغییرات اجتماعی در برخورد با آئین‌های مرگ تلقی شده است.

کریم الزیدی، صاحب یک شیرینی‌فروشی در بغداد، با ابراز شگفتی از این تصاویر گفت که چنین رفتارهایی با جامعه عراق سازگار نیست و نشان‌دهنده فاصله گرفتن برخی افراد از سنت‌های ریشه‌دار سوگواری است. در عراق، مرگ نه تنها یک رویداد تلخ خانوادگی، بلکه بخشی از نظام اجتماعی و دینی است که قرن‌ها با مجموعه‌ای از آیین‌های ثابت مانند برگزاری فاتحه، ایام عزاداری، قرائت قرآن و دعا برای متوفی همراه بوده است.

در مقابل، «کیک مرحوم» محصول فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی است که بر پایه جلب توجه عمل می‌کند و به گفته کارشناسان، با ارزش‌های سنتی و حساسیت‌های فرهنگی جامعه عراق فاصله دارد.

ابراهیم العزی، کارشناس اجتماعی و روان‌شناسی، این پدیده را هرچند محدود، بازتابی از تأثیرات جهان دیجیتال بر نسل جدید دانست؛ نسلی که یا دیگر به آیین‌های سنتی بسنده نمی‌کند یا ارزش اجتماعی و روانی آن‌ها را درک نمی‌کند.

او تأکید کرد که آیین‌های مرگ در عراق به‌شدت با باورهای دینی و حافظه جمعی گره خورده و هرگونه تغییر غیرمعمول به‌سرعت به‌عنوان تجاوز به حرمت متوفی تلقی می‌شود.

به باور کارشناسان، موضوع «کیک مرحوم» تنها یک نمونه از رقابت میان دو الگوی رفتاری است: الگوی سنتی مبتنی بر جمع و آیین‌های ثابت، و الگوی دیجیتال مبتنی بر فرد و تولید محتوای شوک‌آور. با این حال، جامعه عراق همچنان در برابر چنین تغییراتی مقاومت می‌کند و مرگ را حوزه‌ای مقدس و غیرقابل دستکاری می‌داند.

...........................

پایان پیام/ 167