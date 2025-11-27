به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید کرد که آمارهای حقوقی نشان میدهد بیش از ۹۴ اسیر فلسطینی از آغاز جنگ علیه نوار غزه در زندانهای اشغالگران به شهادت رسیدهاند؛ آماری که به گفته این جنبش، بیانگر رویکردی جنایتکارانه و سازمانیافته است که این زندانها را به میدانهای قتل مستقیم برای حذف فرزندان ملت فلسطین تبدیل کرده است.
حماس نسبت به شدت و خطرناکبودن نقضهای غیرانسانی علیه اسرا هشدار داد و افزود: نقضهایی که در شهادتهای زنده و گزارشهای معتبر حقوق بشری ثبت شده و شامل ضربوجرح شدید، سوزاندن با آب جوش، حمله سگها و همچنین تجاوز و آزار جنسی است.
این جنبش تأکید کرد که چنین اقداماتی طبق حقوق بینالملل بشردوستانه، جرایم جنگی تمام عیار به شمار میرود و ماهیت خونریز رژیم اشغالگر را آشکار میسازد؛ رژیمی که بر پایه یک نظام شکنجه و آزار مخالف تمامی قوانین و معاهدات بینالمللی عمل میکند.
این جنبش افزود: ادامه سکوت جامعه جهانی در برابر این سطح از شکنجه وحشیانه و نبود هرگونه پیگیری برای مجازات رهبران اسرائیل که مسئول این جنایات هستند، در واقع بهمثابه مجوزی باز برای ادامه قتل در پشت میلههای زندان است.
حماس از کشورهای جهان، سازمان ملل، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، نهادهای حقوقی و قضایی و تمامی آزادگان جهان خواست تا فوراً اقدام کنند و با بهکارگیری همه ابزارهای فشار، مانع ادامه جنایات اسرائیل علیه اسرا شوند و حقوق آنان را که در تمامی معاهدات و قوانین بینالمللی تضمین شده است، حفظ کنند.
