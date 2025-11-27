به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای از نقض آشکار آتشبس از سوی اسرائیل خبر داد و تأکید کرد که ارتش اشغالگر با کشتن و تعقیب مبارزان محاصرهشده در تونلهای رفح، عملاً تلاشهای گسترده میانجیگران برای حفظ توافق آتشبس را «نابود کرده است».
این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد چهار فلسطینی را از میان شش تن که مدعی شد هنگام خروج از مسیر تونلی در رفح هدف قرار داده، کشته است.
به گفته حماس، این اقدام نقض صریح توافق آتشبس جاری است و نشان میدهد که تلآویو «قصدی برای حفظ این توافق ندارد.»
حماس افزود که از ماه اکتبر گذشته در تماس مداوم با میانجیگران بینالمللی و دولت آمریکا برای حل مسئله مبارزان محاصرهشده و بازگشت آنان به خانههایشان بوده است، اما اسرائیل با تشدید عملیات نظامی، «تمام این تلاشها را از بین برد.»
در این بیانیه، اسرائیل بهطور کامل مسئول جان مبارزان معرفی شده و از میانجیگران منطقهای خواسته شده است تا برای مهار درگیری و بازگرداندن آنان به مناطق امن اقدام فوری کنند.
حماس در توصیف نیروهای خود نوشت که آنان «نماد فداکاری، شجاعت و کرامت ملت فلسطین» هستند.
از سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد که طی یک هفته گذشته بیش از ۲۰ فلسطینی را کشته و هشت نفر را بازداشت کرده است؛ این افراد را «مسلح» معرفی کرده و مدعی شد که «در حال فرار از تونلهای رفح» بودهاند.
ماجرای مبارزان حماس در رفح پس از دو حادثه امنیتی در ۱۹ و ۲۸ اکتبر مطرح شد؛ وقایعی که اسرائیل در آنها مدعی «درگیری با نیروهای فلسطینی» و نقض آتشبس شد.
اما کتائب القسام (شاخه نظامی حماس) اعلام کرد که از زمان بازگشت جنگ در مارس گذشته، ارتباط خود را با گروههای باقیمانده در رفح از دست داده است.
در همین حال، گزارش شبکه القاهره الاخباریه فاش کرد که اسرائیل از بحران پیشآمده برای تضعیف یا لغو توافق آتشبس استفاده میکند.
مقامات اسرائیلی گفتهاند در صورت تسلیم این مبارزان، آنان را بازجویی خواهند کرد و در غیر این صورت، دستور قتلشان صادر میشود.
بر اساس گزارش منابع عبری، حدود ۲۰۰ مبارز حماس هنوز در تونلهای اطراف شهر رفح محاصره هستند. این شهر از جمله مناطقی است که ارتش اسرائیل همچنان آن را تحت اشغال نظامی نگه داشته است.
توافق آتشبس فعلی میان حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه و با نظارت آمریکا حاصل شد و از ۱۰ اکتبر گذشته وارد فاز اجرایی شده است.
طبق آمار رسمی فلسطینی، از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۶۹ هزار نفر شهید و بیش از ۱۷۱ هزار نفر مجروح شدهاند و حدود ۹۰ درصد زیرساختهای غیرنظامی غزه تخریب شده است.
