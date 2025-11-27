جنجال در نروژ در پی پیشنهاد یک حزب برای اختصاص دو میلیون کرون برای حمایت از زنان مسلمان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حزب سوسیالیست چپ نروژ (SV) پیشنهادی برای اختصاص دو میلیون کرون به پروژه «پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت علیه زنان مسلمان» تحت نظارت «شورای اسلامی نروژ» ارائه کرده است. این پیشنهاد جنجال‌سازی‌هایی از سوی حزب راستگرای «Høyre» و برخی منتقدان سیاسی به دنبال داشته است.

ماریان حسین، نایب رئیس SV و نماینده پارلمان، تأکید کرده است که هدف اصلی این بودجه حمایت از زنان مسلمان در برابر خشونت و نفرت‌پراکنی است و انتخاب شورای اسلامی نروژ به دلیل تجربه و طرح‌های آماده این سازمان بوده است.

بدرالدین مایزی، نایب رئیس شورای اسلامی نروژ، با اشاره به نقش مهم سازمان در تقویت پیوند میان مسلمانان و جامعه نروژ گفت: «این حمایت دولتی به ما امکان می‌دهد فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خود را برای پیشگیری از نفرت‌پراکنی و خشونت علیه زنان مسلمان توسعه دهیم.»

شورای اسلامی نروژ با بیش از چندین سال فعالیت، تلاش کرده است تا حضور مسلمانان در جامعه نروژ را به‌صورت مثبت و مؤثر تقویت کند و با آموزش، فرهنگ‌سازی و پل‌سازی میان جوامع مختلف، نقش مهمی در ارتقای تفاهم و همزیستی ایفا نماید.

منتقدان حزب SV، از جمله محمود فرهمند از حزب راستگرای Høyre، این اقدام را «سیاست مشتری‌مداری» و نزدیک شدن غیرضروری به یک سازمان مذهبی توصیف کرده‌اند، اما نایب رئیس SV پاسخ داده است که حمایت از پروژه‌های واقعی برای پیشگیری از خشونت و نفرت‌پراکنی هیچ ارتباطی با جناح‌بندی سیاسی ندارد.

فعالان اسلامی و نمایندگان شورای اسلامی نروژ نیز تأکید کرده‌اند که فعالیت‌های آنها نه محافظه‌کارانه بلکه با هدف ایجاد فضای امن، ارتقای عدالت اجتماعی و گسترش ارزش‌های دینی و فرهنگی اسلام در جامعه نروژ است و این پروژه به‌ویژه پس از حادثه قتل یک زن مسلمان در اسلو اهمیت بیشتری یافته است.

رسانه محلی نروژ نوشت این بودجه و حمایت دولت نروژ از پروژه‌های پیشگیری از خشونت علیه زنان مسلمان، نمونه‌ای از تعامل مثبت میان حکومت و جامعه مسلمانان است که تلاش دارد امنیت، آموزش و همزیستی مسالمت‌آمیز را برای اقلیت‌های دینی در نروژ تقویت کند.

