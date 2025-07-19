به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از قتل یک زن مسلمان در آلمان و آتش‌سوزی در مسجدی در اسپانیا، شورای روابط اسلامی‑آمریکایی (CAIR) با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که اسلام‌هراسی در اروپا «خارج از کنترل» شده است.

به گزارش این شورا، در بیانیه منتشرشده در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵، حمله مرگبار با چاقو به یک زن جوان مسلمان در آلمان، همراه با آتش‌زدن مسجدی در اسپانیا طی ناآرامی‌های ضدمهاجران، نشان‌دهنده شدت بی‌سابقه اسلام‌هراسی در اروپا هستند. این سازمان تأکید کرده است: «افزون بر این وقایع غم‌انگیز، حملات اخیر نمادی است از آنچه ما آن را روندی خارج از کنترل می‌دانیم».

شورای روابط اسلامی‑آمریکایی ضمن محکوم کردن این خشونت‌ها، از دولت‌های اروپایی خواسته تا با تدوین و اجرای قوانین قوی‌تر، حفاظت از مسلمانان را تضمین کرده و با موارد نفرت‌پراکنی علیه آن‌ها قاطعانه مقابله کنند.این شورا همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته است تا علیه این‌گونه اقدامات خشونت‌آمیز به صورت جامع واکنش نشان دهد.

در پایان، این شورا تأکید کرد که هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه به ویژه پس از اکتبر ۲۰۲۳، موارد نفرت علیه مسلمانان در اروپا با شدت بیشتری ادامه یافته است و ضرورت دارد کشورها فورا وارد عمل شوند.

..............................

پایان پیام/ ۳۴۵