به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکۀ گفتوگوی اسلامی نروژ از نخستین پورتال ملی مقابله با اسلامهراسی در این کشور با نام stoppmuslimhat.no رونمایی کرد. این پلتفرم در جریان کنفرانس «مقابله با اسلامهراسی» که روز یکشنبه ۲۷ مهرماه (۱۹ اکتبر) در شهر اسلو برگزار شد، معرفی گردید. در این رویداد ائمۀ جماعت، رهبران محلی، پژوهشگران، سیاستمداران، فعالان جوان و نمایندگان نهادهای مدنی از سراسر نروژ حضور داشتند.
هدف از راهاندازی این پورتال، گردآوری دادهها و گزارشهای میدانی مربوط به حوادث ناشی از نفرتپراکنی و تبعیض علیه مسلمانان است تا بانک اطلاعاتی جامعی برای تدوین سیاستهای منصفانه و مؤثر در مقابله با تعصب و نفرت ایجاد شود.
شبکۀ گفتوگوی اسلامی نروژ تأکید کرد که اسلامهراسی تنها دغدغۀ یک اقلیت مذهبی نیست، بلکه مسئلهای ملی است که اعتماد میان شهروندان را تضعیف کرده و بنیانهای دموکراسی را آسیبپذیر میسازد. این نهاد هشدار داد که کلیشههای منفی در زندگی روزمره، محیط کار و شبکههای اجتماعی موجب تشدید ترس و شکافهای اجتماعی میشود.
شهردار اسلو نیز با حضور در این مراسم، پورتال یادشده را رسماً افتتاح کرد و از نقش شبکۀ گفتوگوی اسلامی در ترویج جامعهای عادلانهتر و منسجمتر تمجید نمود.
وی همچنین خواستار همکاری نزدیک میان نهادهای دینی، گروههای مدنی و مقامات دولتی برای مقابله با نفرتپراکنی شد.
شبکه گفتوگوی اسلامی نروژ همچنین یادآورد شد که آغاز فعالیت این پورتال پایان کار نیست، بلکه سرآغازی برای تعهدی ملی به مقابله با گفتار نفرتپراکنانه از طریق آموزش، گفتوگو و اقدام نهادی است. تقویت همکاری میان مساجد، نهادهای عمومی و جامعۀ مدنی از برنامههای آتی این طرح اعلام شده است.
این نهاد در پایان تأکید کرد: نفرت در سکوت رشد میکند، اما دانش و همبستگی میتواند این سکوت را بشکند و جامعهای امنتر، عادلانهتر و متحدتر بسازد.
گفتنی است درحالی که مسلمانان و شماری از فعالان محلی نروژ این اقدام را گامی در جهت حفظ حقوق شهروندی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به تبعیضهای مذهبی میدانند، برخی منتقدان معتقدند که طبق قوانین نروژ، تنها پلیس صلاحیت ثبت و پیگیری جرایمی از جمله نفرتپراکنی را دارد و ایجاد سامانههای موازی میتواند موجب سردرگمی، تداخل نهادی و تضعیف اعتماد عمومی به سازوکار رسمی اجرای عدالت شود.
