برگزاری همایش ملی مطالعات مسلمانان در تایلند؛ بررسی تاریخ اسلام و اهمیت پیروان آن در سرزمین سیام + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین همایش ملی مطالعات مسلمانان (NCMS 2025) در تایلند– با حضور استادان، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور در بانکوک برگزار شد؛ نشستی که نقش مسلمانان تایلند را در سه عرصه دینی، اقتصاد و سیاست محور اصلی گفت‌وگو قرار داد. این برنامه به همت «مرکز مطالعات مسلمانان» دانشگاه چولالونگکورن و با مشارکت مؤسسات علمی و اسلامی برگزار شد.

در این همایش تأکید شد که حضور تاریخی مسلمانان در سرزمین سیام (تایلند)، از دوران تجارت اقیانوس هند تا شکل‌گیری جوامع مسلمان در شهرهای مهم، نقشی بنیادین در ساختار فرهنگی و اقتصادی تایلند داشته است. پژوهشگران با استناد به شواهد تاریخی از حضور بازرگانان مسلمان، پیوندهای عمیق تمدنی میان جهان اسلام و سرزمین تایلند را تشریح کردند.

بخش مهمی از نشست به بررسی جایگاه اقتصاد حلال اختصاص داشت. کارشناسان با اشاره به رشد صنعت غذا، گردشگری و خدمات مالی اسلامی در تایلند، بر ظرفیت این بخش به‌عنوان «قدرت نرم اسلامی» تأکید کردند. در این نشست همچنین گفته شد که مدیریت امور حج، پیوندی مستقیم با روابط دینی، اقتصادی و دیپلماتیک جهان اسلام دارد و نیازمند نوآوری و سازوکارهای مبتنی بر فناوری است.

پژوهشگران در پنل‌های مختلف توضیح دادند که جامعه مسلمان تایلند در کنار حفظ هویت دینی، توانسته است با تحولات دیجیتال سازگار شود و به‌صورت فعال در عرصه‌های آموزشی، اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرینی کند. آنان تأکید کردند که مطالعات اسلامی در تایلند به مرحله‌ای جدید رسیده که تاریخ، اقتصاد، فرهنگ و هویت دینی را به هم پیوند می‌دهد.

در پایان همایش، مسئولان «مرکز مطالعات مسلمانان» اعلام کردند که تشکیل «شورای دانش‌پژوهان مسلمان» می‌تواند زمینه‌ساز تدوین سیاست‌های ملی برای ارتقای وضعیت اقتصادی، آموزشی و سلامت جامعه مسلمانان تایلند باشد. آنان از دولت خواستند با نگاه عادلانه و مبتنی بر پذیرش تنوع دینی، مسلمانان را بخشی از سرمایه انسانی کشور بداند و نقش آنان را در آینده تایلند به رسمیت بشناسد.

