کنفرانس «نقش و تأثیر علما و اندیشمندان مسلمان در اروپا» به میزبانی کوزوو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس بینالمللی با عنوان «نقش و تأثیر علما و اندیشمندان مسلمان در اروپا» در شهر پریشتینا پایتخت کوزوو برگزار شد. این نشست به ابتکار دانشکدۀ مطالعات اسلامی پریشتینا وابسته به مسجد بزرگ اسلامی کوزوو و با همکاری دانشکدۀ علوم اسلامی و مرکز مطالعات پیشرفته سارایوو (بوسنی) برگزار شد که پژوهشگران و چهرههای دانشگاهی زیادی از اروپا و دیگر کشورها را گرد هم آورد.
هدف این کنفرانس تقویت پژوهشهای علمی، گفتوگوی فرهنگی و گسترش ارتباط و همکاری میان محققان و متفکران مسلمان و اروپایی بود. در طول نشستهای این کنفرانس به نقش علمای مسلمان در گذشته و حال اروپا، نقش آینده آنان در تقویت فهم میان فرهنگی و دینی، و چالشهای فکری و اخلاقی در عصر دیجیتال پرداخته شد.
شیخ نعیم ترناوا، مفتی اعظم کوزوو و رئیس مسجد بزرگ اسلامی این کشور در سخنرانی خود بر جایگاه علم و معرفت در اسلام و نقش علمای مسلمان در تفسیر درست قرآن و حدیث در طول تاریخ تأکید کرد.
در نخستین روز کنفرانس، موضوعاتی چون چالشهای ارزشهای اسلامی در اروپای معاصر، تأثیر گفتمان دینی بر حقوق مدنی غرب، جایگاه عقلانیت انتقادی در اندیشه اسلامی، نقش نویسندگان مسلمان در غنای فرهنگ اروپایی، رابطه اسلام و دموکراسی در بالکان، گفتوگوی بینادیانی و تأثیر هوش مصنوعی و رسانههای دیجیتال بر مطالعات اسلامی بررسی شد.
همچنین در نشست پایانی روز اول بحثهایی دربارۀ مسائل و مشکلات زنان مسلمان در اروپا شکل گرفت.
نشستها در روز دوم ادامه یافت و نقش تاریخی و معاصر علمای مسلمان و افقهای جدید اندیشه اسلامی در اروپا مورد بحث قرار گرفت.
