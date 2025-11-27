رونمایی از پوستر پویش «حجاب وصیت شهیدان» در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «مرتضی نورسته» معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان امروز پنجشنبه، 6 آذر 1404 در مراسم رزمایش اقتدار، رونمایی پوستر«حجاب وصیت شهیدان» اظهار داشت: این پویش در راستای مطالبهگری اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته و قرار است سلسله اقدامات متنوعی در حوزه عفاف و حجاب در سطح استان انجام شود.
معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه در این پویش، گروههای امر به معروف و نهی از منکر و فعالان حوزه عفاف و حجاب مأموریت خواهند داشت، افزود: در این پویش با برنامههای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، زمینه تحقق وصایای شهدا و تقویت فرهنگ حجاب و عفاف فراهم میشود.
نورسته با اشاره به اهمیت وصیت شهیدان در پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی گفت: این حرکت فرهنگی در تلاش برای پیوند نسل امروز با آرمانهای شهدا است و میتواند در ارتقای هویت دینی و اجتماعی جامعه نقشآفرین باشد.
