به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه پزشکان سودان نسبت به شرایط انسانی فاجعهبار بیش از ۱۹ هزار نفر از زندانیان در بازداشتگاههای نیروهای واکنش سریع در زندانهای دقریس و کوبر هشدار داد. در میان این افراد، ۷۳ پزشک نیز حضور دارند که هنگام انجام وظایف حرفهای خود بازداشت شدهاند.
این شبکه در بیانیهای اعلام کرد که زندانیان در شرایط انسانی بسیار وخیمی به سر میبرند و ادامه بازداشت این تعداد عظیم، تهدیدی جدی برای جان آنان محسوب میشود. پزشکان سودان خواستار دسترسی فوری سازمانهای بشردوستانه به این زندانیان و آزادی همه غیرنظامیان و کارکنان بخش سلامت شدند. در این بیانیه همچنین بر ضرورت انتشار فهرست اسامی زندانیان برای اطلاع خانوادههایشان، آزادی کسانی که هیچ اتهامی متوجه آنان نیست، توقف بازداشتهای خودسرانه و بهبود شرایط بهداشتی در زندانها تأکید شد.
این هشدار در بحبوحه یکی از شدیدترین بحرانهای انسانی جهان صادر شده است؛ بحرانی که ناشی از جنگ میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع از آوریل 2023 (فروردین 1402) تاکنون بوده و به کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی حدود ۱۳ میلیون نفر انجامیده است.
در حال حاضر، نیروهای واکنش سریع کنترل پنج ایالت در منطقه دارفور غربی را در دست دارند، در حالی که ارتش سودان بر بیشتر مناطق در ۱۳ ایالت دیگر، از جمله پایتخت خارطوم، تسلط دارد.
