اقامه نماز تمنای باران در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای آخرین ماه پائیز، هنوز زمین‌های شهر رنگ باران به خود ندیده است.

امروز مردم شهر بهشت چشم‌های امید خود را به آسمان دوخته بودند و با دل‌هایی سرشار از امید، دست‌های نیاز خود را به سوی آسمان رحمت الهی بلند کردند و در جوار حرم امام مهربانی‌ها بعد از توبه و انابه به درگاه خداوند رحمان و رحیم از او طلب بارانی فراوان و پر از رحمت و فزونی کردند.

بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در صحن پیامبر اعظم (ص)، مردم شهر بهشت، در صفوف نماز طلب باران ایستادند تا با خدای خود برای نزول برکت و رحمت راز و نیاز نمایند.

همان‌ها که حرم امام مهربانی‌ها خانه امیدشان است و در حوادث و سختی‌های روزگار، پناهی جز این صحن و سرا ندارند، امروز هم آمده‌اند که این امام مهربان را به درگاه خدا واسطه قرار دهند تا ابرهای رحمت، بر سر شهرشان سایه افکند، ابرهایی که بشارت باران با خود به همراه دارند.

قبل از شروع نماز، صدای "الهی العفو" حاضران فضا را پر کرد، صدایی که برای جلب رحمت الهی از دل‌های خسته و آرزومند برآمده بود.

صفوف نماز که بسته شد، سکوت همه جا را فرا گرفت. بعد از خواندن حمد و سوره دست‌های نیاز به سوی آسمان بلند شد و نفس‌های زائران به هم گره خورد و فرشتگان ندای "اللهم اسقنا الغیث... " را از حریم دعا و نیایش، با خود به آسمان بردند.

بعد ا زقرائت نماز طلب باران که به امامت حجت‌الاسلام زمانی‌فرد اقامه شد، زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی با خواندن دعای نوزدهم صحیفه سجادیه که از جمله دعاهای امام زین العابدین (ع) برای طلب باران است و با نوای امیر عارف قرائت شد، با زمزمه فرازهای این دعا، از درگاه خداوند متعال طلب باران کردند، به امید اینکه به حرمت دست‌های نیازی که به آسمان بلند شده، رحمت الهی، بر شهر نازل شود.

..............

پایان پیام/ ۲۱۸

