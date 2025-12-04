به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اختلافات درون «چارچوب هماهنگی» عراق بر سر انتخاب نخستوزیر جدید شدت گرفته است؛ در حالی که محمد شیاع السودانی بر ادامه حضور خود در مقام نخستوزیری برای دوره دوم اصرار دارد، نوری المالکی خود را گزینه اصلی معرفی کرده است.
الاخبار لبنان نوشت: در بغداد و در جریان مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت جدید، تنشها میان احزاب شیعی عضو «چارچوب هماهنگی» افزایش یافته است. منابع مطلع میگویند نشست اخیر این چارچوب با حضور السودانی شاهد بحثهای تند درباره نامزد نخستوزیری بود، هرچند کمیتهای ویژه برای رسیدن به توافق تشکیل شده است. فشارهای خارجی نیز بر انتخاب فردی متمرکز است که مورد پذیرش منطقهای و بینالمللی باشد.
«ائتلاف بازسازی و توسعه» به ریاست السودانی بار دیگر بر حمایت از او تأکید کرده و تجربه موفق در اداره دولت و برخورداری از بیشترین کرسی پارلمانی را دلیل این انتخاب دانسته است. در مقابل، نوری المالکی رهبر «ائتلاف دولت قانون» خود را گزینه مناسب معرفی کرده و با اشاره به تجربه طولانی در اداره کشور، توانایی مدیریت عراق در شرایط حساس کنونی را به خود نسبت داده است.
برخی ناظران معتقدند گروههای مقاومت اعتماد بیشتری به المالکی دارند و این امر میتواند در مذاکرات مربوط به ادغام یا خلع سلاح به سود او باشد. در حالی که السودانی موفقیت در این پرونده را منوط به حمایت «ائتلاف بینالمللی» و ادغام گروهها در نهادهای رسمی میداند.
محمد العلی، پژوهشگر سیاسی، تأکید کرده است که احزاب شیعی در حال بررسی دقیق گزینهها با توجه به وزن پارلمانی، ائتلاف با جریانهای سنی و کردی و فشارهای خارجی هستند. او هشدار داده که بدون توافق داخلی گسترده، بحران سیاسی تازهای شکل خواهد گرفت.
منابع نزدیک به جلسات «چارچوب هماهنگی» نیز از احتمال مطرح شدن نامهای جدید خبر دادهاند، بهویژه در صورت تداوم اختلافات. همچنین گزارشها حاکی از فشار بر کمیسیون عالی انتخابات برای تأخیر در تأیید نهایی نتایج است تا روند تشکیل دولت تحت کنترل قرار گیرد.
عائد الهلالی، پژوهشگر نزدیک به السودانی، گفته است تاکنون حدود ۲۰ نام بهعنوان گزینههای احتمالی مطرح شدهاند اما هنوز هیچیک به مرحله نهایی نرسیده است.
او افزود: فشار مستقیم آمریکا بر احزاب وجود ندارد، اما واشنگتن نقشه راه کلی برای پایبندی گروههای سیاسی ارائه کرده و پیام وزیر خارجه آمریکا پیش از انتخابات نیز در همین راستا بوده است.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما