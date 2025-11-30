تهدید اسرائیل به حفظ مواضع نظامی خود در خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی ارشد اسرائیلی به شبکه عبری «i24NEWS» گفت که نیروهایی مرتبط با حکومت جولانی ممکن است در حادثهای که منجر به زخمی شدن تعدادی از سربازان ارتش اسرائیل در شخرک بیت جن در حومه دمشق شد، دخیل باشند.
این منبع امنیتی تهدید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد طرفهای دشمن در نزدیکی مرزهایش مستقر شوند. سوریه به اندازهای ناپایدار است که نمیتواند در هیچ توافق امنیتی پیشرفتی داشته باشد.
او ادامه داد که این تهدید دلیل دیگری است برای اینکه اسرائیل میگوید نمیتواند از مناطق تحت کنترل خود در خاک سوریه به ویژه جبل الشیخ، عقبنشینی کند.
این منبع همچنین اشاره کرد که سرعت مذاکرات با سوریه واقعاً کند شده است. اسرائیل موضع روشنی دارد که هیچ عقبنشینی کامل و قطعاً نه به یک مرحله واحد صورت نخواهد گرفت.
این اظهارات پس از آن بیان شد که نیروهای اشغالگر اسرائیل شب جمعه حملهای به شهرک بیت جن در حومه دمشق انجام دادند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم شد. نیروهای اسرائیلی پس از ورود به شهر، سه نفر را بازداشت کرده و سپس عقبنشینی کردند.
مردم محلی با نیروهای متجاوز مقابله کردند و درگیری شدیدی رخ داد، همزمان با آن پرواز گسترده هواپیماهای اسرائیلی بر فراز شهرک گزارش شد. این حمله باعث شد بسیاری از اهالی بیت جن به مناطق مجاور نقل مکان کنند.
