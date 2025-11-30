به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ارتش این رژیم پس از حادثه «بیت جن» در جنوب سوریه، در حال بررسی تغییر راهبرد خود و تمرکز بیشتر بر حملات هوایی به جای عملیات‌های زمینی است. در این حادثه، ۱۳ نظامی اسرائیلی در جریان درگیری و تیراندازی هنگام اجرای عملیات بازداشت در منطقه بیت جن واقع در حومه دمشق زخمی شدند.

شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد ارتش قصد دارد تعداد عملیات‌های بازداشت نزدیک مرز را کاهش دهد و در مقابل، حملات هوایی علیه اهداف مورد نظر را افزایش دهد تا امنیت نیروهایش حفظ شود. همچنین کانال «کان» گزارش داد: اسرائیل برخی افراد را که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نظامیان اسرائیلی بودند شناسایی کرده است.

یک منبع امنیتی اسرائیلی نیز در گفت‌وگو با شبکه «آی ۲۴» مدعی شد: نیروهایی وابسته به رئیس‌جمهور سوریه، احتمالاً در حادثه بیت جن دست داشته‌اند. وی افزود این رخداد نشان می‌دهد اسرائیل نمی‌تواند اجازه دهد طرف‌های دشمن در نزدیکی مرزهایش مستقر شوند و سوریه به اندازه‌ای بی‌ثبات است که قادر به پیشبرد توافقات امنیتی نیست.

وبسایت «والا» نیز گزارش داد: ارتش اسرائیل در حال بررسی احتمال نشت اطلاعات حساس از یگان ۲۱۰ پیش از اجرای عملیات بیت جن است. منابع نظامی شمال اسرائیل گفتند: عملیات قرار بود هفته گذشته انجام شود اما به دلیل حضور فرماندهان ارشد در منطقه به تعویق افتاد و احتمال دارد این تأخیر موجب افشای جزئیات عملیات برای طرف‌های داخل سوریه شده باشد.

در مقابل، «حمزه مصطفی» وزیر اطلاع‌رسانی سوریه تأکید کرد: بدون عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی، نمی‌توان درباره صلح یا توافقی سخن گفت. وی حمله اسرائیل به بیت جن را ادامه سیاست تجاوزکارانه این رژیم دانست و گفت تل‌آویو با تحریکات مکرر می‌کوشد دولت سوریه را به درگیری بکشاند.

«اسعد الشیبانی» وزیر خارجه سوریه نیز در کنفرانس خبری مشترک با همتای دانمارکی خود، حملات اسرائیل به بیت جن را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند.

