به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی به شبکه الجزیره گزارش دادند که ۹ سوری در پی حمله توپخانه‌ای و موشکی اسرائیل که منطقه «بیت جن» در حومه دمشق ـ در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از مرزهای اشغالی و دامنه‌های جبل‌الشیخ ـ را هدف قرار داد، کشته و عده‌ای دیگر زخمی شدند.

طبق گزارش‌ها، ارتش اشغالگر اسرائیل تلاش کرده بود یکی از ساکنان روستا را بازداشت کند که این اقدام به درگیری مسلحانه میان اهالی و نیروهای اسرائیلی انجامید؛ درگیری‌هایی که دو ساعت ادامه یافت.

روزنامه یدیعوت آحرونوت گزارش داد که نیروهای اسرائیلی هنگام پیشروی در شهرک بیت‌جن محاصره شدند، در حالی که رسانه رسمی اسرائیل (کان) اعلام کرد ارتش برای نجات نیروهای محاصره شده از توپخانه و پهپاد استفاده کرد.

گزارش‌ها درباره شمار مجروحان ارتش اشغالگر متفاوت است؛ ارتش اسرائیل اعلام کرد ۶ سرباز زخمی شده‌اند که حال ۳ نفر وخیم است، اما رسانه‌های اسرائیلی تعداد مجروحان را ۱۳ نفر ذکر کرده‌اند که ۳ نفر از آن‌ها جراحات شدید دارند.

وبگاه «واللا» نیز گفت نیروهای اسرائیلی ناچار شدند یک خودروی زرهی آسیب‌دیده را در بیت جن رها کنند، پیش از آنکه نیروی هوایی آن را هدف قرار دهد تا به دست نیروهای سوری نیفتد.

این رسانه همچنین گزارش داد که انتقادات شدیدی در فرماندهی جبهه شمالی به نحوه آمادگی یگان مجری عملیات وارد شده و گفته شده که نیروها بدون پیش‌بینی لازم وارد کمینی از پیش طراحی‌شده شده‌اند.

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز فاش کرد که آماده‌سازی ارتش برای ورود به شهرک بیت‌جن هفته‌ها زمان برده، اما نیروی هوایی به دلیل نزدیکی نیروهای اسرائیلی به افراد مسلح نتوانسته از ابتدا مداخله کند.

روایت اسرائیلی

ارتش اسرائیل ادعا کرد که نیروهایی از تیپ احتیاط وابسته به لشکر ۲۱۰ برای بازداشت افراد مورد نظر از جماعت اسلامی وارد بیت جن شده‌اند.

به ادعای رسانه‌های اسرائیلی، هدف عملیات بازداشت دو برادر بوده که مواد منفجره کار گذاشته و یک راکت شلیک کرده بودند. طبق این روایت، پس از انجام بازداشت و هنگام خروج نیروها، افراد مسلح از فاصله حدود ۲۰۰ متری به خودروهای ارتش اسرائیل آتش گشودند.

ارتش اسرائیل مدعی شد که این مظنونان در روستا فعالیت داشته و در طراحی عملیات‌ها ضد شهروندان اسرائیلی نقش داشتند. به ادعای ارتش اسرائیل، نیروها به سمت مهاجمان شلیک کرده و پشتیبانی هوایی نیز ارائه شده است.

این ارتش همچنین گفت همه افراد تحت تعقیب بازداشت و چند نفر از افراد مسلح کشته شده‌اند. برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ۳ سوری بازداشت شده و ارتش اسرائیل پس از عقب‌نشینی، در تپه «باط الورده» در حاشیه شهرک بیت‌جن مستقر شده است.

ارتش اسرائیل پایان عملیات در سوریه را اعلام کرد.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد، اسرائیل بارها سایت‌های نظامی، انبارهای تسلیحات، شهرها و روستاهای سوریه را هدف حملات هوایی قرار داده است.

